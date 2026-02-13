Antena Meniu Search
14 februarie, Sfântul Cuvios Auxentiu. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 14 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Cuvios Auxentiu, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

13.02.2026
Cuviosul Auxentiu a fost nobil la curtea împăratului bizantin Teodosie cel Mic. Conform crestinortodox.ro, acesta îmbracă haina monahală şi părăseşte Constantinopolul, stabilindu-se pe un munte, lângă Calcedon, care mai târziu avea să se numească Muntele lui Auxentiu. Dorinţa sa era de a rămâne ascuns de ochii oamenilor, pentru a se linişti prin rugăciune şi nevoinţa, însă nişte pastori l-au descoperit, mărturisind şi locuitorilor din satele învecinate despre viaţa sfântă a cuviosului. Astfel, oamenii au început să-l caute, aducând bolnavi cuviosului pentru a-i vindeca.

Dumnezeu a tămăduit prin rugăciunile Sfântului Auxentiu mulţi orbi, leproşi, ologi şi demonizaţi. Ca nu cumva oamenii să-i atribuie minunile pe care le lucra Dumnezeu prin el,  sfântul proceda în modul urmator: fie le cerea tuturor celor prezenţi să se roage lui Dumnezeu împreună cu el pentru bolnav, fie mai întâi întărea credinţa în cei prezenţi, arătându-le că Dumenezeu le va face lor după credinţa lor, fie se ruga deasupra bolnavului rostind cuvintele - "Te vindecă pe tine Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos".

Sfântul Auxentiu a fost unul din Părinţii celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic din Calcedon, din anul 451. S-a mutat la Domnul în 470. 

