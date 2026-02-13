14 februarie, Sfântul Cuvios Auxentiu. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 14 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Cuvios Auxentiu, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Cuviosul Auxentiu a fost nobil la curtea împăratului bizantin Teodosie cel Mic. Conform crestinortodox.ro, acesta îmbracă haina monahală şi părăseşte Constantinopolul, stabilindu-se pe un munte, lângă Calcedon, care mai târziu avea să se numească Muntele lui Auxentiu. Dorinţa sa era de a rămâne ascuns de ochii oamenilor, pentru a se linişti prin rugăciune şi nevoinţa, însă nişte pastori l-au descoperit, mărturisind şi locuitorilor din satele învecinate despre viaţa sfântă a cuviosului. Astfel, oamenii au început să-l caute, aducând bolnavi cuviosului pentru a-i vindeca.

Dumnezeu a tămăduit prin rugăciunile Sfântului Auxentiu mulţi orbi, leproşi, ologi şi demonizaţi. Ca nu cumva oamenii să-i atribuie minunile pe care le lucra Dumnezeu prin el, sfântul proceda în modul urmator: fie le cerea tuturor celor prezenţi să se roage lui Dumnezeu împreună cu el pentru bolnav, fie mai întâi întărea credinţa în cei prezenţi, arătându-le că Dumenezeu le va face lor după credinţa lor, fie se ruga deasupra bolnavului rostind cuvintele - "Te vindecă pe tine Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos".

Sfântul Auxentiu a fost unul din Părinţii celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic din Calcedon, din anul 451. S-a mutat la Domnul în 470.

