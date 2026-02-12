14 februarie, Moşii de Iarnă 2026. Ce se face în Sâmbăta Morţilor

Sâmbătă, 14 februarie 2025, este o zi extrem de importantă pentru credincioşi fiind prăznuită aşa-numita Sâmbăta Morţilor , Moşii de iarnă sau Sâmbăta celor adormiţi.

Moşii de Iarnă 2026 sunt prăznuiţi pe 14 februarie, în Sâmbăta Morţilor, zi dedicată pomenirii celor adormiţi. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox închinată sufletelor celor trecuţi la cele veşnice, iar tradiţiile legate de această zi sunt păstrate cu stricteţe în multe zone din România.

Credincioşii merg la biserică pentru a participa la slujbele de pomenire şi împart pachete pentru sufletul celor răposaţi.

Ce semnificaţie au Moşii de Iarnă sau Sâmbăta Morţilor

Moşii de Iarnă sunt pomeniţi în sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi, cu o săptămână înainte de începutul Postului Mare. În tradiţia ortodoxă, această zi este dedicată rugăciunii pentru toţi cei adormiţi, cunoscuţi şi necunoscuţi.

Biserica aminteşte că pomenirea morţilor are rolul de a arăta legătura spirituală dintre cei vii şi cei plecaţi dintre noi, dar şi credinţa în înviere şi viaţa veşnică.

Ce se da de pomana la Mosii de iarna

În această zi, credincioşii participă la Sfânta Liturghie şi la slujba Parastasului. Se duc la biserică pomelnice cu numele celor adormiţi şi se împart alimente pregătite special pentru pomană.

Printre preparatele tradiţionale se numără coliva, colacii, vinul, fructele şi alte bucate gătite. În unele zone, se dau de pomană şi vase sau obiecte de uz casnic, în memoria celor trecuţi la Domnul.

După slujbă, mulţi oameni merg la cimitir pentru a aprinde lumânări la morminte şi pentru a rosti rugăciuni.

Ce nu este bine să faci de Moşii de Iarnă

Tradiţia populară spune că în această zi nu se fac treburi grele în gospodărie şi nu se spală rufe. De asemenea, nu este potrivită organizarea de petreceri sau evenimente zgomotoase, deoarece ziua este una de reculegere şi rugăciune.

Se spune că pomenirea morţilor trebuie făcută cu linişte şi respect, iar pomana nu trebuie refuzată, deoarece este oferită pentru sufletul celor adormiţi.

Legătura cu începutul Postului Mare

Moşii de Iarnă marchează apropierea Postului Paştelui. După această sâmbătă, credincioşii intră în perioada de pregătire spirituală pentru marea sărbătoare a Învierii.

Sâmbăta Morţilor rămâne astfel un moment de reflecţie, rugăciune şi solidaritate cu cei plecaţi dintre noi.

