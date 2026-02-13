S-au stabilit meciurile din sferturile de finală ale Cupei României 

Joi seara s-au aflat ultimele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, cu această ocazie stabilindu-se şi programul meciurilor din faza următoare a competiţiei.

Universitatea Craiova a făcut 2-2, pe teren propriu, cu FCSB şi a câştigat Grupa B, urmând să dea piept în sferturi, pe teren propriu, cu ocupanta locului 2 din Grupa A, nimeni alta decât CFR Cluj.

Oltenii au fost urmaţi în clasament de una dintre revelaţiile competiţiei, Gloria Bistriţa, formaţie de Liga a II-a. Bistriţenii au prins sferturile după 1-0 cu UTA Arad, acasă, şi vor juca, în runda următoare, cu câştigătoarea Grupei A, FC Argeş.

În celelalte două meciuri din faza sferturilor de finală avem Dinamo Bucureşti versus Metalul Buzău şi Universitatea Cluj versus AFC Hermannstadt.

Program sferturi Cupa României

FC Argeş - Gloria Bistriţa

Universitatea Cluj - AFC Hermannstadt

Dinamo Bucureşti - Metalul Buzău

Universitatea Craiova - CFR Cluj

Partidele din faza sferturilor de finală se joacă în perioada 3-5 martie, urmând ca meciurile din semifinale să se joace în perioada 21-23 aprilie, iar marea finală să se joace la Sibiu, pe 13 mai.

