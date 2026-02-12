Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat cu un bilet de 28 de lei

Antena Meniu Search
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 20:49
"La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe amparcat.ro şi a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc, preţul biletului fiind de 28 de lei", se arată în comunicatul companiei.

Este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 9 noiembrie 2025 şi a avut o valoare de 49,149 milioane lei.

