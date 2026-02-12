Sibiul continuă să fie un magnet pentru turiştii străini, nu doar datorită arhitecturii sale medievale şi atmosferei, ci şi prin facilităţi moderne. Ryan, un turist stabilit cu familia în Malta, a ajuns recent în România şi a rămas impresionat de un detaliu extrem de practic descoperit în centrul oraşului.

"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu - TikTok

​"Sunt în România şi trebuie să vă arăt un lucru grozav. Să ne imaginăm că vă plimbaţi, suntem în Sibiu, şi aveţi nevoie să vă încărcaţi telefonul. Sunt bănci cu panouri fotovoltaice instalate. Incredibil! Dacă pui telefonul jos ţi-l încarcă. Cât de idioţi sutem noi ceilalţi?! Ar trebui să facem asta peste tot", este reacţia bărbatului în timp ce demonstrează cum funcţionează sistemul.

Sibiu, campion la energie verde

Pentru sibieni, astfel de inițiative nu mai sunt o noutate. Orașul și-a construit în ultimii ani o reputație solidă în zona energiei verzi și a investițiilor în soluții sustenabile. Primăria Municipiului Sibiu a semnat luna trecută contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de instalare a panourilor fotovoltaice pe încă 10 obiective publice, continuând strategia de eficientizare energetică a orașului, potrivit presei locale.

Beneficiarii sunt cinci unități de învățământ, patru sedii de servicii publice și iluminatul public din Cimitirul Municipal. Printre locații se numără sediile Primăriei și Direcției Fiscale, Cantina Municipală, imobile din cadrul Grădinii Zoologice, mai multe școli și colegii, precum și sistemul de iluminat din Cimitirul Municipal. Toate aceste clădiri vor deveni prosumatori, având posibilitatea de a livra surplusul de energie în rețeaua națională.

Investițiile nu se opresc aici. Primăria Sibiu construiește un parc fotovoltaic în Dealul Dăii, pe terenul fostei gropi de gunoi, pentru a asigura consumul propriu de energie al orașului. La rândul său, Consiliul Județean Sibiu pregătește un parc fotovoltaic la Ațel, care va acoperi aproximativ 30% din consumul energetic al clădirilor aflate în administrarea sa. Și Primăria Cisnădie dezvoltă un parc fotovoltaic destinat alimentării cu energie a cinci clădiri publice, inclusiv unități de învățământ și sistemul de iluminat public.

Turismul românesc a scăzut cu 2,4% în 2025

Într-o perioadă în care turismul e într-o continuă creştere în toată Europa, în România lucrurile merg tot prost. 2025 poate fi un un adevărat studiu de caz. Pe parcursul celor 12 luni am avut puţin sub 14 milioane de turişti. Parisul a primit anul trecut 49 de milioane de turişti.

Iar dacă e să ne uităm la zonele care au adus cei mai mulţi vizitatori, Capitala e pe primul loc cu turismul de bussines, urmată de Constanţa şi Braşov.

