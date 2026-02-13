LeBron James, cel mai bătrân jucător ce reuşeşte o triplă-dublă într-un meci din NBA 

LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, a reușit o triplă-dublă istorică în meciul câștigat cu 124-104 în fața lui Dallas Mavericks, joi, pe propriul teren, NBA (Liga profesionistă nord-americană de baschet).

Lakers a dominat-o pe Mavericks tocmai grație performanței istorice a lui LeBron James, devenit, la 41 de ani, cel mai vârstnic jucător din NBA care reușește o triplă-dublă.

Concret, conform agerpres.ro, LeBron James a reușit 28 de puncte, 12 pase decisive și 10 recuperări, în timp ce recordul anterior, al celui mai bătrân jucător ce reuşea o triplă-dublă într-un meci din NBA, îi aparținea lui Karl Malone, din sezonul 2003-2004, cu o triplă-dublă tot pentru Lakers, la vârsta de 40 de ani și 127 de zile.

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

Articolul continuă după reclamă

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă în luna februarie cu următoarele transmisiuni:

14 Februarie, ora 04.00, NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge

15 Februarie, ora 00.00, NBA All Star Saturday

16 Februarie, ora 00.00, 2026 NBA All Star Game

22 Februarie, ora 22.30, Denver Nuggets - Golden State Warriors

23 Februarie, ora 01.30, Boston Celtics - Los Angeles Lakers

28 Februarie, ora 04.30, Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder

29 Februarie, ora 03.30, Los Angeles Lakers - Golden State Warriors

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰