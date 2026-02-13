LeBron James, cel mai bătrân jucător ce reuşeşte o triplă-dublă într-un meci din NBA
LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers, a reușit o triplă-dublă istorică în meciul câștigat cu 124-104 în fața lui Dallas Mavericks, joi, pe propriul teren, NBA (Liga profesionistă nord-americană de baschet).
Lakers a dominat-o pe Mavericks tocmai grație performanței istorice a lui LeBron James, devenit, la 41 de ani, cel mai vârstnic jucător din NBA care reușește o triplă-dublă.
Concret, conform agerpres.ro, LeBron James a reușit 28 de puncte, 12 pase decisive și 10 recuperări, în timp ce recordul anterior, al celui mai bătrân jucător ce reuşea o triplă-dublă într-un meci din NBA, îi aparținea lui Karl Malone, din sezonul 2003-2004, cu o triplă-dublă tot pentru Lakers, la vârsta de 40 de ani și 127 de zile.
