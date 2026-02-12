O poveste încâlcită stârneşte controverse la Galaţi. Un pompier voluntar s-a ales cu permisul reținut și cu o amendă în timp ce se îndrepta spre o misiune.

Motivul?! Pompierul nu a eliberat calea pentru o mașină de poliție aflată în misiune. Culmea este că și pompierul şi poliţiştii se deplasau la aceeași intervenție.

Amendat în misiune

Pompierul a primit o amendă de 3 mii de lei și a rămas pieton pentru 120 de zile. El a contestat măsura.

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi au dat un comunicat în care au precizat că şoferul nu avea dreptul să aibă girofar pe maşină. Cazul va fi tranşat în instanţă, pentru că vorbim despre o autospecială care aparţine primăriei Drăgușeni.

