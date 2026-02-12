Antena Meniu Search
Acuzaţii de corupţie la vârful Poliţiei Sectorului 1. Şeful instituţiei a fost ridicat de mascaţi, pentru că ar fi măsluit un concurs de angajare pentru favorizarea unei tinere cu care avea o relaţie apropiată, potrivit surselor Observator. De altfel, poliţistul ar fi fost el însişi numit în trecut în funcţii de conducere după ce ar fi dat mită. Chiar tatăl său, fost şef al şcolii de subofiţeri de la Câmpina, colonel în rezervă, este cel care a mărturisit atunci totul.

de Ana Grigore

la 12.02.2026 , 19:34

Procurorii DNA au descins de la primele ore acasă la şeful Poliţiei Sector 1, Andrei-Mihai Manta. Bărbatul a intrat sub lupa anchetatorilor după ce ar fi măsluit un concurs de angajare, pentru a favoriza o femeie cu care avea o relaţie apropiată, spun surse Observator. Tânăra este ofiţer de un an şi venea la muncă cu o maşină de peste 100.000 de euro, mai spun aceleaşi surse. Procurorii au descins şi la biroul ei.

Nu este pentru prima dată când poliţistul intră în vizorul anchetatorilor

Comisarul şef a fost escortat cu mascaţii la biroul lui de la Poliţia Sector 1, pentru a le permite procurorilor să caute probe. Percheziţiile au durat mai bine de 4 ore, iar de aici, poliţistul a fost dus la sediul DNA pentru audieri. "Pe perioada cercetării penale el poate să rămâne la locul de muncă doar în măsura în care procurorul nu apreciază că se impun măsuri restrictive precum interdicţia de a profesa sau de a îndeplini aunumite sarcini", a declarat Cosmin Andreica, sinidcat Europol.

Articolul continuă după reclamă

Nu este pentru prima oară când Andrei-Mihai Manta intră în vizorul anchetatorilor. În urmă cu 10 ani, tatăl său, colonel în rezervă şi fost şef al Şcolii de Poliţie Câmpina s-a lăudat la o partidă de vânătoare că a plătit 10.000 de euro inspectorului şef al IPJ Călăraşi, Marian Iorga, pentru a-l numi pe fiul său în funcţia de şef al Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Scandalul de corupţie nu i-ar fi afectat şi reputaţia. Poliţistul a tot avansat în carieră. În 2020, s-a transferat la Bucureşti ca şef al secţiei 24, unde nu a stat însă mult. În 5 ani, a fost numit adjunct al Poliţiei Sector 1, adjunct la Poliţia Sector 2, iar apoi şef al Poliţie Sector 1.

Conform ultimei declaraţii de avere, comisarul-şef este căsătorit şi deţine împreună cu soţia un apartament la Bucureşti şi unul la Năvodari, o maşină din 2019. Câştigă lunar peste 10.000 de lei, la care se mai adaugă1.700 de lei din închirierea unui imobil. Tatăl lui Andrei-Mihai Manta, Emil Manta, a mai fost anchetat în urmă cu doi ani după ce a vânat iepuri ilegal. A fost condamnat cu suspendare pentru braconaj şi nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce la percheziţii poliţiştii i-au găsit în casă 178 de cartuşe neînscrise în permisul de armă.

