Reprezentanţii Declic şi mai mulţi activişti ai campaniei "Salvaţi Roşia Montană" i-au adresat, vineri, o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan, solicitându-i să lămurească declaraţiile făcute de consilierul prezidenţial pentru probleme economice, Radu Burnete, după prima reuniune ministerială privind mineralele critice, organizată la Washington în perioada 3–6 februarie, potrivit News.ro.

Consilier prezidenţial, în centrul unui scandal pe tema exploatărilor miniere: Nu credeam că vom trăi aşa ceva - Hepta

Semnatarii scrisorii consideră că Burnete promovează deschis o agendă pro minerit, dar şi o "reformă" a legislaţiei care ar transforma statul într-un instrument de facilitare a intereselor companiilor extractive. "Această poziţionare contrazice frontal principiile pe care v-aţi construit credibilitatea publică şi pentru care aţi primit încrederea a sute de mii de cetăţeni", au transmis semnatarii scrisorii.

"Domnule Preşedinte Nicuşor Dan, vă scriem într-un context în care, sincer, nu credeam că vom trăi. Suntem dintre cei care au stat ani la rând în stradă pentru Roşia Montană, care au apărat comunităţi locale în instanţă, care au strâns bani din donaţii mici şi au ţinut piept unor companii cu bugete de zeci de milioane. Mulţi dintre noi v-au susţinut public şi politic tocmai pentru că aţi fost de partea cetăţenilor în aceste bătălii. Cu atât mai greu ne este să ne vedem puşi în situaţia de a vă solicita explicaţii elementare legate de direcţia asumată de un consilier din echipa dumneavoastră", se arată în începutul scrisorii deschise.

Echipa Declic şi mai mulţi activişti ai campaniei "Salvaţi Roşia Montană" îi atrag atenţia preşedintelui Nicuşor Dan că articolul recent al consilierului prezidenţial Radu Burnete intitulat "America are nevoie de aliaţi cu economii reziliente la presiuni geopolitice. România este unul dintre ei" promovează deschis o agenţă pro minerit şi o "reformă" a legislaţiei care ar transforma statul într-un instrument de facilitare a intereselor companiilor extractive.

Articolul continuă după reclamă

"Această poziţionare contrazice frontal principiile pe care v-aţi construit credibilitatea publică şi pentru care aţi primit încrederea a sute de mii de cetăţeni, inclusiv pe a noastră", se arată în scrisoare.

Semnatarii scrisorii deschise îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să clarifice în ce calitate a făcut Radu Burnete declaraţiile respective.

"Solicităm să clarificaţi dacă domnul Burnete a făcut această vizită în SUA şi declaraţiile controversate în calitate de reprezentant al Cabinetului dumneavoastră sau ca purtător de mesaj al mediului de business. Cetăţenii care v-au votat pentru a opri abuzurile urbanistice şi distrugerea patrimoniului au dreptul să ştie cine, de fapt, stabileşte priorităţile de politică publică în jurul dumneavoastră", au mai declarat echipa Declic şi mai mulţi activişti ai campaniei ”Salvaţi Roşia Montană”.

Aceştia au remarcat faptul că argumentele promovate de Burnete coincid aproape integral cu retorica suveranistă a exploatării "cu orice preţ", promovată în ultimii ani de Călin Georgescu, George Simion şi Diana Şoşoacă.

"Este exact tipul de discurs care a produs teamă şi opoziţie masivă în societate, pentru că reduce posibilitatea de dezvoltare a comunităţilor rurale la o singură soluţie, extracţia rapidă de resurse, ignoră complet costurile sociale sau de mediu şi desconsideră propriile planuri de dezvoltare ale antreprenorilor locali. Pentru mulţi dintre noi, este greu de înţeles cum aceleaşi idei ajung să fie reluate, cu aceleaşi argumente, din interiorul unei echipe care ar trebui să reprezinte o alternativă la acest tip de politică", au mai transmis semnatarii scrisorii.

Ei au explicat ce se întâmplă în cazul concentratului de cupru, exportat de România.

"România exportă concentrat de cupru. Face acest lucru pe piaţa liberă, iar cumpărătorul exclusiv este China. Experienţa ultimelor decenii arată acelaşi model economic: minereul pleacă, la fel şi profiturile, iar statul şi contribuabilii rămân cu iazuri de decantare, ape contaminate şi obligaţii de ecologizare care durează generaţii", a menţionat sursa citată.

Semnatarii scrisorii s-au referit şi la afirmaţia "toate resursele României sunt şi vor fi exploatate respectând legislaţia şi suveranitatea noastră", făcută de Radu Burnete.

"Or, proiectul minier Rovina poate avansa doar prin exproprierea celor care deţin terenuri pe amprenta viitoarei mine. La Rovina, Declic deţine deja proprietăţi în puncte cheie ale proiectului minier. Unele au fost donate de localnici care au vrut să-şi apere localitatea. Altele au fost cumpărate cu bani strânşi de la mii de membri ai comunităţii noastre, ca garanţie că proiectul nu se va face. Sunt terenuri dobândite prin solidaritate civică şi prin efort colectiv", au mai afirmat semnatarii scrisorii.

Ei doresc să ştie dacă, în viziunea preşedintelui Nicuşor Dan, inclusiv aceste proprietăţi ar putea fi expropriate pentru a face loc unei exploatări miniere private, aşa cum pare să-şi dorească Radu Burnete.

"O astfel de interpretare a «utilităţii publice» ar anula în practică dreptul constituţional la proprietate şi ar transforma statul într-un intermediar al intereselor corporatiste. Ne întrebăm de ce nu ar beneficia de aceste înlesniri inclusiv rechinii imobiliari sau alţi «actori economici». Domnule Preşedinte, înainte de a face pasul spre politică aţi fost alături de noi, societatea civilă, în opoziţia faţă de proiectul de la Roşia Montană. Împreună am susţinut că legea nu poate fi modificată «cu dedicaţie» şi că interesul public nu poate fi redefinit în funcţie de presiunea investitorilor. De aceea, considerăm legitim să vă cerem astăzi o poziţie fermă, care să lămurească fără echivoc dacă aceste direcţii reflectă sau nu viziunea dumneavoastră politică actuală", se arată în finalul scrisorii deschise.

Acesta este semnată de Echipa Declic alături de activişti ai campaniei ”Salvaţi Roşia Montană” şi localnici din Apuseni.

Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă, după prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, desfăşurată la Washington în perioada 3-6 februarie, că America are nevoie de "aliaţi cu economii reziliente la presiuni geopolitice", iar România "este unul dintre ei".

Potrivit lui Burnete, Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneţi din pământuri rare din China, iar SUA depind de China pentru aproximativ 70% din pământurile rare procesate.

"Într-o lume în care comerţul a devenit instrument politic şi militar, iar lanţurile de aprovizionare sunt transformate în unelte de coerciţie, aceste cifre nu mai sunt statistici comerciale, ci vulnerabilităţi strategice", afirmă consilierul preşedintelui Nicuşor Dan.

Radu Burnete anunţă că trei din cele 47 de proiecte strategice selectate de Comisia Europeană sunt din România: grafit la Baia de Fier (Gorj), magneziu la Budureasa (Bihor) şi cupru la Rovina (Hunedoara).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰