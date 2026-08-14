Evenimente în Bucureşti, în weekendul 15-16 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 15 august 2026, şi duminică, 16 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Sâmbătă, 15 august, pe Stadionul Giuleşti se joacă meciul de fotbal dintre Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti - Profimedia

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 15-16 august

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Sâmbătă, 15 august, la Teatrul Roşu se joacă două piese. De la ora 16.30 avem "Bărbatul perfect defect", iar de la ora 19.30 avem "Terapie în trei".

Duminică, 16 august, tot la Teatrul Roşu, de la ora 18.00, se joacă "Cealaltă soţie", cu Pavel Bârsan, Livia Taloi, Magdalena Chihaia, Irena Boclincă, Diana Bagdasar, Alin Brancu și Jean Lemne.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 15-16 august

Sâmbătă, 15 august, trupa Texas Blues Authority susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00, Tomis Junior și Doinița Fluturu susţin un concert pe terasa Berăria H, de la ora 20.15, iar Miryam susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 16 august, Maria Coman susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 18.00, iar în Trei Beţivi Bar, de la ora 20.00, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de argentinienii de la Tango Jazz Quartet.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 15-16 august

Sâmbătă, 15 august, de la ora 21.30, pe Stadionul Giuleşti se joacă unul dintre cele mai aşteptate meciuri de fotbal din această perioadă a anului, derby-ul dintre Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

Tot sâmbătă, în Bucureşti sunt programate două meciuri din Liga de Rugby Kaufland. De la ora 11.00, pe Stadionul Steaua se joacă meciul dintre Steaua Bucureşti şi CSM Baia Mare, iar pe Stadionul Parcul Copilului se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Rugby Club Gura Humorului.