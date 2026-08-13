14 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 14 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 14 august

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Pe 14 august 410, Alaric I, rege vizigot, ocupă Roma, care va fi jefuită timp de trei zile. Pe 14 august 1040, Regele Duncan I este ucis în luptă de trupele vărului său primar, Macbeth. Acesta din urmă îl succede ca rege al Scoției. Pe 14 august 1433, Eduard devine rege al Portugaliei, după moartea tatălui său, Regele Ioan I. Pe 14 august 1880 se finalizează construcția Catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper al oraşului. Pe 14 august 1893, Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto. Pe 14 august 1914, în Primul Război Mondial, începe Bătălia din Lorena, o ofensivă franceză nereușită, destinată să recupereze provincia Mosela de la Germania. Pe 14 august 1916, România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial de partea Antantei. Pe 14 august 1917, în Primul Război Mondial, China declară război Germaniei. Pe 14 august 1941, în Al Doilea Război Mondial, se semnează Carta Atlanticului, un document prin care Anglia și SUA și-au declarat țelurile politice comune. URSS a aderat la principiile Cartei în septembrie 1941.

Pe 14 august 1945, Philippe Pétain, șeful regimului de la Vichy, este condamnat de un tribunal francez la moarte prin împușcare. Charles de Gaulle îi va comuta sentința la închisoare pe viață, datorită vârstei înaintate și a meritelor din timpul Primului Război Mondial. Pe 14 august 1947 s-a realizat împărțirea Indiei, prin constituirea Pakistanului independent, stat cu majoritate musulmană. Pe 14 august 1980, Lech Wałęsa conduce greva de la Şantierul naval din Gdańsk, Polonia. Pe 14 august 1994, teroristul internațional Ilich Ramírez Sánchez, cunoscut sub numele de Carlos, este arestat în Sudan și extrădat în Franța. Pe 14 august 2000, Țarul Nicolae al II-lea și câțiva membri ai familiei imperiale, asasinați în anul 1918, de către bolșevici, sunt canonizați de către sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse. Pe 14 august 2003, o pană de curent paralizează nord-estul Statelor Unite și părți ale Canadei. Aproximativ 50 de milioane de oameni rămân fără electricitate. Pe 14 august 2015, Ambasada SUA la Havana, Cuba, se redeschide după 54 de ani de pauză în relațiile diplomatice bilaterale.

Naşteri pe 14 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 august, de la matematicianul şi filosoful italian Giovanni Battista Benedetti, născut pe 14 august 1530, sau Regele Frederic Wilhelm I al Prusiei, născut pe 14 august 1688, şi până la Papa Pius al VII-lea, născut pe 14 august 1742, sau compozitorul român Mihail Jora, născut pe 14 august 1891.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 14 august s-au născut personalităţi precum actorul american Steve Martin, născut pe 14 august 1945, scriitoarea americană Danielle Steel, născută pe 14 august 1947, fotbalistul şi antrenorul danez de fotbal Morten Olsen, născut pe 14 august 1949, actorul român Răzvan Vasilescu, născut pe 14 august 1954, baschetbalistul american Magic Johnson, născut pe 14 august 1959, actriţa americană Marcia Gay Harden, născută pe 14 august 1959, cântăreaţa şi actriţa britanică Sarah Brightman, născută pe 14 august 1960, handbalista română Valentina Cozma, născută pe 14 august 1963, actriţa americană Halle Berry, născută pe 14 august 1966, fotbalistul nigerian Jay-Jay Okocha, născut pe 14 august 1973, handbalistul român Rudi Stănescu, născut pe 14 august 1979, actriţa americană Mila Kunis, născută pe 14 august 1983, sau fotbalistul italian Giorgio Chiellini, născut pe 14 august 1986.

Decese pe 14 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 august. Dintre acestea amintim pe Regele Ioan I al Portugaliei, decedat pe 14 august 1433, Papa Pius al II-lea, decedat pe 14 august 1464, poetul, dramaturgul şi regizorul german Bertolt Brecht, decedat pe 14 august 1956, dirijorul austriac Karl Böhm, decedat pe 14 august 1981, pilotul de curse şi antreprenorul italian Enzo Ferrari, decedat pe 14 august 1988, sau actriţa americană Gena Rowlands, decedată pe 14 august 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 14 august, printre alţii, pe pictorul Nicolae Dărăscu, decedat pe 14 august 1959, eseistul şi dramaturgul Vasile Lovinescu, decedat pe 14 august 1984, dirijorul şi compozitorul Sergiu Celibidache, decedat pe 14 august 1996, actorul şi regizorul Dan Puican, decedat pe 14 august 2021, sau jucătoarea de baschet Alessia-Maria Raiciu, decedată pe 14 august 2022.