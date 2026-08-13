Evenimente în Bucureşti, vineri 14 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 14 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Taraf de Caliu susţin un concert vineri, 14 august, la Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 14 august 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 14 august 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Concerte în Bucureşti, vineri 14 august

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Maria Răducanu susţine un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Jurjak susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Artiştii de la Taraf de Caliu susţin un concert pe terasa Berăriei H, de la ora 20.15. Artiştii de la Moon Band susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 14 august

La Palatul Şuţu încă mai puteţi vizita expoziţia intitulată "Între realismul socialist și comunismul național".

La Muzeul Theodor Aman încă mai puteţi vizita expoziţia intitulată "Aman – linie, punct".

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 14 august

De la ora 18.30, pe Stadionul "Anghel Iordănescu" se joacă meciul de fotbal dintre FC Voluntari şi Petrolul Ploieşti.

De la ora 17.00, pe Stadionul "Florea Dumitrache" se joacă meciul de rugby dintre Dinamo Bucureşti şi SCM Timişoara.