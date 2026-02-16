17 februarie, Sfântul Mucenic Teodor Tiron. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 17 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Mucenic Teodor Tiron, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Teodor Tiron a dobândit cununa mucenicească în 306, în timpul persecuţiei pornite împotriva creştinilor de către împăraţii Maximian şi Maximus. Conform crestinortodox.ro, imediat după ce Teodor a intrat în armata romană, şi izbucnind în oraşul Amasia persecuţia contra creştinilor, acesta nu a dorit să ascundă faptul că este creştin. Pentru acest motiv, a fost închis în temniţă, fiind lăsat să moară din lipsa apei şi a hranei.

Mântuitorul, însă, i S-a arătat Sfântului Teodor în temniţă, zicându-i: "Nu te teme, Teodore, căci Eu sunt cu tine; de hrana cea trupească şi de băutura cea pământească de acum nici să nu te mai atingi, căci cu Mine vei fi în împăraţia Mea cea cerească şi veşnică". Tot acum, i s-au arătat sfântului mulţi îngeri, astfel încât ostaşii care păzeau temniţa s-au umplut de spaimă.

După aceasta, Sfântul Teodor a trecut la Domnul, fiind aruncat în foc.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰