Preţul aurului, 16 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 5,4 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 5,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 691,4237 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8604 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0953 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,2940 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5781 lei româneşti.

