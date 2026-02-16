16 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 februarie de-a lungul timpului.

Pe 16 februarie 2024 s-a stins din viaţă activistul şi politicianul rus Aleksei Navalnîi - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 16 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 16 februarie

Pe 16 februarie 1646 are loc bătălia de la Torrington, din cadrul primului război civil englez. Forțele parlamentare, conduse de Thomas Fairfax, au obținut victoria punând capăt rezistenței regaliste în vestul țării. Pe 16 februarie 1930, Federația Română de Fotbal s-a afiliat la Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbal (FIFA). Pe 16 februarie 1933, în timpul grevei de la Atelierele CFR Grivița, Jandarmeria deschide focul asupra demonstranților și împușcă mortal şapte muncitori, între care pe ucenicul Vasile Roaită.

Pe 16 februarie 1959, Fidel Castro a preluat conducerea Cubei. Pe 16 februarie 1968, România a renunțat la organizarea administrativă tipic sovietică, în regiuni și raioane, și a reînființat unitatea administrativ-teritorială tradițională - județul. Au fost organizate 39 de județe, plus municipiul București. Pe 16 februarie 1985, şeicul Ibrahim al-Amin face public manifestul grupării islamice Hezbollah, ce luase recent ființă, pe fondul războiului din Liban.

Nașteri pe 16 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 16 februarie, de la Marea Ducesă Maria Pavlovna a Rusiei, născută pe 16 februarie 1786, sau inginerul român Constantin Budeanu, unul dintre întemeietorii școlii românești de electrotehnică, născut pe 16 februarie 1886, şi până la artistul american Sonny Bono, născut pe 16 februarie 1935, sau liderul nord-corean Kim Jong-il, născut pe 16 februarie 1942.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 16 februarie s-au născut personalităţi precum jucătorul american de tenis John McEnroe, născut pe 16 februarie 1959, motociclistul italian Valentino Rossi, născut pe 16 februarie 1979, fotbalistul român Ciprian Deac, născut pe 16 februarie 1986, sau cântăreţul canadian The Weeknd, născut pe 16 februarie 1990.

Decese pe 16 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 16 februarie. Dintre acestea amintim pe Regele Alfonso al III-lea al Portugaliei, decedat pe 16 februarie 1279, Boutros Boutros-Ghali, fost secretar general al ONU, decedat pe 16 februarie 2016, sau activistul şi politicianul rus Aleksei Navalnîi, decedat pe 16 februarie 2024.

Tot într-o zi de 16 februarie şi-au pierdut viaţa şi gazetarul român Nicolae Carandino, decedat pe 16 februarie 1996, sau omul de afaceri şi politicianul român Dumitru Sechelariu, decedat pe 16 februarie 2013.

