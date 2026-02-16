Adolescenţii se bucură de ceva ce noi nu am avut, dar ne-am fi dorit: balul bobocilor în stil american. Nu mai este vorba doar despre o petrecere de pomină cu noii colegi. Acum, evenimentul este şi o competiţie în toată regula! Tinerii dansează pe scenă coregrafii alese, pentru care muncesc luni întregi. Scopul? Titlul de Miss şi Mister. La Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr" din Capitală, pregătirile au început cu luni înainte.

Balul bobocilor, în stil american. Adolescenții care se luptă pentru titlul de Miss și Mister: "Aproape ar fi High School Musical

Tinerii au făcut ultimele repetiţii pentru dansul de la balul bobocilor. Pentru a se asigura că seara va fi de neuitat, au muncit luni întregi, astfel încât coregrafiile să le iasă fără cusur.

"Am făcut două repetiții pe săptămână din luna septembrie și de-abia aștept să văd ce mi-a ieșit. ​Este un eveniment unic la care putem participa doar o singură dată în viața noastră și recomand tuturor bobocilori de clasa nouă să participe, să încerce"

"Este un eveniment unic la care putem participa doar o singură dată în viața noastră și recomand tuturor bobocilori de clasa noua să participe, să încerce", spun elevii.

Articolul continuă după reclamă

Organizatorii şi-au dorit să aducă obiceiurile tinerilor de peste oceane acasă, în România.

"Aproape ar fi High School Musical. Chiar am ajuns cu această cultură destul de departe. Sunt foarte uniți toți în toate liceele și este ceva frumos", spune Phillipe Mantu, organizator.

"Acum e un fenomen, de-a dreptul. Acum e probabil cel mai important eveniment din toată viața de licean al adolescentului de rând", spune Marian Niculae, organizator.

Iar eforturile lor nu au fost în zadar. Pe scenă, au dat tot ce au avut mai bun.

Însă, participarea la un astfel de eveniment îi ustură pe părinţi la buzunar. Fetele aleg rochii de sute de lei, iar băieţii nu se lasă mai prejos - vor costume care să iasă în evidenţă. Însă, efortul financiar nu este în zadar - tinerii îşi vor aduce aminte cu drag de seara în care au fost vedete pe scenă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰