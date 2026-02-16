El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş

A fost arestat suspectul principal în cazul uciderii lui Gheorghe Chindriş. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani pe care fostul director Cupru-Min l-a cunoscut pe internet şi l-a invitat la el acasă. Întâlnirea a luat însă o turnură violentă, după ce ar fi consumat prea mult alcool. Criminalul l-a lovit cu un calorifer electric până l-a lăsat fără suflare. După crimă, a fugit cu banii şi bijuteriile victimei.

După audieri, individul de 26 de ani a fost arestat pentru 30 de zile. El este cel pe care poliţiştii îl suspectează că l-a ucis pe Gheorghe Chindriş, fost director Cupru-Min Abrud şi vicepreşedintele Societăţii Avram-Iancu.

Filmul crimei

Bărbatul a fost găsit fără suflare în dormitorul de la etajul casei, iar lângă el, anchetatorii au găsit şi arma crimei, un calorifer electric. În interior, lucrurile erau răvăşite şi lipseau mai multe bunuri de valoare, dar şi o sumă mare de bani.

Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet, iar în noaptea de 13 spre 14 februarie tânărul a venit să-l viziteze pe bărbatul de 65 de ani. Întâlnirea a fost stropită cu alcool, iar lucrurile au degenerat. După crimă, individul a încercat să fugă cu maşina victimei, dar pentru că nu a putut deschide poarta curţii, a renunţat la idee.

"Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Asta e. Va plăti! Era foarte milos, era dăruitor, apoi ce s-a întâmplat asta numai Dumnezeu sfântul ştie ce a fost acolo", a declarat Maria Moldovan, mătuşa suspectului.

Suspectul, prins în Reghin

Din Floreşti, unde a avut loc crima, individul a ajuns într-o localitate din Mureş, unde locuieşte mătuşa sa şi unde are domiciliul în buletin. A stat la ea doar 10 minute, apoi a vizitat o vecină şi i-a cerut cheile unui apartament din Reghin pe care aceasta îl ţinea în chirie.

"Vorbise cu chiriaşul care e acolo. Chiriaşul ne-a spus să-i dau cheile. N-am ştiut, n-am gândit, n-am ştiut ce a făcut. Nici nu părea panicat", a declarat o vecină. Cunoscuţii au înţeles ce s-a întâmplat abia când mascaţii au descins în localitate şi au început să scotocească fiecare cotlon în căutarea lui. Tânărul, care şi-a petrecut o bună parte din viaţă în Anglia şi Belgia, a mai fost implicat în 2019 într-un dosar de distrugere. A fost prins în cele din urmă în Reghin. Avea la el 15.000 de lei şi bijuterii luate din casa lui Gheorghe Chindriş.

"Sincer, era să leşin. Era să leşin, nu m-aş fi aşteptat", a declarat Petru Şusca, preşedintele Asociaţia Maramureşenilor din Cluj.

Cine a fost Gheorghe Chindriş

Gheorghe Chindriş era o figură marcantă în comunitate. Pe lângă funcţiile importante din Cupru-Min, bărbatul era şi membru în mai multe asociaţii patriotice şi de promovare a folclorului. Era divorţat şi locuia singur în casa din Floreşti.

"Un om care oriunde a mers în lume a avut cămaşa de Maramureş și clopul pe cap pe care le purta cu o mândrie deosebită", a mai spus Petru Şusca, preşedintele Asociaţia Maramureşenilor din Cluj. "Un om cât 10. Pe lângă credință, avea și... mult patriotism, o dragoste pentru tradiție și folclor", a declarat Maria Mândru, membră societatea Avram Iancu.

Gheorge Chindriş era şi cetăţean american. A ridicat în Statele Unite un sat cu locuinţe tradiţionale româneşti din banii săi şi din donaţii. Chindriş era cunoscut şi ca un creştin devotat. În America i-a fost gazdă şi lui Cristian Pomohaci, înainte de scandaul sexual care a dus la caterisirea preotului.

