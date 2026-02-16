Inflaţia frânează la început de an. Scumpirile care ne lovesc cel mai tare bugetele

Inflaţia frânează uşor la început de an, însă preţurile nu scad, ci doar cresc mai lent. În ianuarie, rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,62%, de la 9,69% în decembrie. Rămâne însă aproape de pragul psihologic de 10%.

Cele mai mari presiuni vin din zona serviciilor, tarifele sunt mai mari cu aproape 12% faţă de anul trecut. Mărfurile nealimentare s-au scumpit şi ele cu aproape 10 procente, iar pentru alimente plătim în medie cu aproape 8% mai mult faţă de anul trecut.

Pentru cacao şi cafea, avem costuri cu 25% mai mari. Preţul fructelor cântăreşte şi el tot mai greu în coşul de cumpărături, un plus de 17 procente. Pentru ouă plătim cu 13% mai mult. Şi tot în categoria alimentelor de bază, pâinea şi uleiul sunt mai scumpe cu 10%.

De departe însă, facturile ne lovesc cel mai tare bugetele: energia electrică este cu aproape 60% mai scumpă decât anul trecut, energia termică cu peste 15%, iar gazele cu 4%.Pe de altă parte, noi, şoferii suntem nevoiţi să lăsăm cu peste 3% mai mult la benzinării.

Nici serviciile nu aduc veşti mai bune. Biletele de tren costă cu peste 24% mai mult, cele de avion cu 11%. Serviciile de igienă şi cosmetică sau îngrijirea medicală au şi ele creşteri de două cifre. Iar pentru o vizită la service-ul auto, lăsăm acum cu aproape 15% mai mult.

