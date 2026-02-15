Loto 6/49 duminică 15 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Loto 6/49 duminică 15 februarie 2026. Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 februarie, Loteria Română a acordat peste 36.400 de câştiguri în valoare totală de peste 25,07 milioane de lei.

Loto 6/49 duminică 15 februarie 2026. În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12.02.2026, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din data de 15 februarie 2026.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 15 februarie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Rezultate LOTO 6 din 49. Report de peste 10,24 milioane de euro

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,18 milioane de lei (peste 10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 456.100 de lei (peste 89.500 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 605.300 de lei (peste 118.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 682.200 de lei (peste 133.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 42.900 de lei. La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de peste 39.600 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Câştigătorii Loteriei Române

Reamintim faptul că, la tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (peste 4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat online pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă Noroc. Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare azi, 12 februarie

Numere câștigătoare la Joker: 27, 6, 9, 22, 18 + 11

Numere câștigătoare la Noroc Plus: 3 0 0 9 4 0

Numere câștigătoare la Super Noroc: 8 3 0 5 7 0

Numere câștigătoare la Noroc: 2 0 2 4 9 5 5

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 20, 29, 14, 25, 2, 19

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 26, 6, 4, 10, 29, 7

