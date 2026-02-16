Se apropie de sfârșit domnia lui Orban în Ungaria? Ce arată sondajele și ce strategie a adoptat UE

Comisia Europeană şi-a temperat criticile la adresa lui Viktor Orban și ar putea chiar debloca noi fonduri europene pentru Budapesta, înaintea alegerilor care ar putea aduce înlăturarea celui mai longeviv prim-ministru din UE după 16 ani. Totul ar fi o strategie a oficialilor UE pentru a nu fi acuzaţi că influențează alegerile şi pentru a nu-i oferi muniție suplimentară lui Orban în campania sa anti-Bruxelles, relatează Financial Times, citând surse.

Viktor Orban riscă să piardă alegerile de pe 12 aprilie, potrivit sondajelor. Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, are un avans de aproximativ 10 puncte în fața Fidesz. Şi Tisza a cerut instituțiilor UE să dea dovadă de reținere în timpul campaniei, relatează Financial Times, citând surse. Într-un discurs susținut duminică, Magyar a promis să consolideze poziția Ungariei în UE. "Locul Ungariei este în Europa, nu doar pentru că avem nevoie de Europa, ci și pentru că Europa are nevoie de noi", a spus el.

Bruxelles-ul adoptă o poziție prudentă înaintea alegerilor din Ungaria

Comisia Europeană a devenit mai prudentă în comunicările publice privind Ungaria și în preocupările legate de statul de drept. În plus, ar putea fi deblocate aproximativ 2,4 miliarde de euro pentru guvernul lui Orban înainte de alegeri, în pofida îngrijorărilor recente. "Cu luni înaintea unor alegeri istorice și decisive… au ajuns la concluzia că cel mai bine este să nu facă nimic. Comisia nu vrea să rişte, ceea ce este normal", a declarat un oficial ungar. "Este înțelept ca Executivul european să nu facă anunțuri majore în relația cu Ungaria, pentru a nu risca să fie acuzat că intervine în alegeri", a explicat şi un diplomat din UE.

Orban este de mult timp un ghimpe în coasta UE, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și un critic puternic al ajutorului militar pentru Ucraina, precum și al aderării acesteia la UE. Premierul ungar și partidul său au acuzat în repetate rânduri că UE se amestecă în politica internă. În cadrul atacurilor din campania electorală el susţine că Magyar este o "marionetă a Bruxelles-ului" care "nu poate spune nu UE". "Orice ar face instituțiile UE ar fi folosit de Orban… Orice spunem sau nu spunem va fi folosit împotriva noastră", a declarat un oficial al Parlamentului European.

Rubio vizitează luni Ungaria

Orban a primit recent sprijin din partea mișcării MAGA a președintelui american Donald Trump. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, vizitează luni Ungaria, un gest de susținere pentru guvernul lui Orban. Luna viitoare, Ungaria va găzdui conferința conservatoare CPAC, unde Trump este așteptat să transmită un mesaj.

Poziția Comisiei este complicată și de Curtea de Justiție a UE, care a emis săptămâna trecută un aviz juridic ce pune sub semnul întrebării decizia din 2023 de a debloca 10 miliarde de euro pentru Budapesta, pentru ca Orban să renunţe la opoziţia privind ajutorul pentru Ucraina.

"Bruxelles-ul amenință Ungaria prin Curtea de Justiție pentru că nu plătim pentru Ucraina. Aliații partidului Tisza recurg la măsuri tot mai dure pentru a-și impune voința asupra Ungariei și pentru a aduce la putere un guvern-marionetă al Bruxelles-ului", a declarat ministrul ungar pentru afaceri europene, Janos Boka.

CE a negat că ar fi suspendat decizii din cauza alegerilor din Ungaria

Aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile UE destinate Ungariei rămân înghețate din cauza preocupărilor legate de discriminare și independența justiției. În plus, Comisia a lansat şi o anchetă privind presupuse tentative ale guvernului ungar de a recruta oficiali UE ca spioni. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că instituția "analizează activ aceste acuzații de spionaj" și evaluează situația statului de drept în Ungaria. "Ne-am continuat activitatea în mod normal, în special în ceea ce privește aplicarea legislației", a spus acesta, negând că ar fi suspendat decizii legate de Ungaria din cauza alegerilor.

La începutul acestei luni, Orban a emis un decret prin care a ordonat instanțelor să respingă anumite procese împotriva guvernului, ceea ce a stârnit temeri privind afectarea independenței justiției. "Urmărim îndeaproape evoluțiile și analizăm decretul în cauză", a declarat purtătorul de cuvânt al CE.

Orban ar putea primi 2,4 miliarde de euro, o tranşă din programul SAFE

Unii politicieni se tem că amânarea de către Bruxelles a deciziilor, de teama de a nu influența alegerile, transmite un semnal greșit. "Este o strategie atât de stupidă", a declarat Tineke Strik, europarlamentar din partea Verzilor.

Budapesta ar putea primi 16 miliarde de euro pentru apărare în cadrul SAFE, programul comun de achiziții de armament, în valoare de 150 de miliarde de euro. Dacă planul de finanțare al Ungariei este aprobat, Budapesta ar primi o primă tranșă de aproximativ 2,4 miliarde de euro. "A-i acorda lui Orbán acești bani ar fi absolut absurd", a declarat Michał Wawrykiewicz, europarlamentar din partea Partidului Popular European (PPE), grup din care face parte și Tisza.

Totuși, două surse au avertizat că blocarea fondurilor Safe ar putea fi, la rândul ei, percepută drept o ingerință. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a precizat că, în privința fondurilor pentru apărare, "nu a fost luată nicio decizie" și că "lucrăm în continuare îndeaproape cu autoritățile naționale".

