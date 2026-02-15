Românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit mort în casa în care locuia în judeţul Cluj. Bărbatul de 66 de ani ar fi avut lovituri la cap, iar prima ipoteză este cea a unei crime. Gheorghe Chindriș a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Acum era implicat însă în promovarea folclorului. Trupul său a fost găsit de colegii săi din asociaţia patriotică Avram-Iancu, unde era vicepreşedinte.

Trupul lui Gheorghe Chindriș a fost găsit fără suflare ieri, în jurul prânzului. Bărbatul de 66 de ani, vicepreşedintele asociaţiei Avram Iancu, era aşteptat la un eveniment încă de la 9 dimineaţa. Pentru că nu răspunea la telefon, colegii săi au venit să-l caute acasă. Au dat peste o scenă înfiorătoare.

Găsit într-o baltă de sânge

"A intrat după el, că n-a răspuns la telefon şi a intrat în casă şi l-a găsit într-o baltă de sânge". "Din câte am auzit era lovit. La cap, da. Era lovit. Dacă el, la 9, trebuia să se deplaseze, nu a mai închis poarta, că era deschisă poarta", spun vecinii.

Vecina bărbatului spune că a auzit peste noapte alarma declanşându-se în casa victimei. Dar a crezut că este doar Chindriş, care se întorcea acasă.

"Pe la 12 jumate către 1 era asta. Ar fi fost cineva probabil, care l-a urmărit demult timp", mai spune vecina.

Cine a fost Gheorghe Chindriș

Casa în care locuia bărbatul a fost împânzită de poliţişti şi criminalişti. Aceştia răscolesc curtea, maşina, dar şi interiorul imobilului în căutare de indicii care să elucideze moartea acestuia.

"Era un om liniştit, cumsecade. Ne pare extrem de rău că s-a întâmplat treaba asta". "Singur. Câteodată venea la el frate-său. Un om înalt, mai tânăr frate-său", spun oamenii.

"Se fac cercetări, la faţa locului fiind prezent şi un procuror pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul bărbatului", a declarat Iulian Timşa - purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureş, dar s-a mutat în Cluj, unde, la 31 de ani, a ajuns director la mina de aur Băişoara. În 2001 s-a mutat în Statele Unite, unde a creat un sat românesc, cu case tradiţionale, în jurul unei biserici maramureşene. S-a întors în ţară în 2012. În 2018 era numit director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Chindriș era o prezenţă obişnuită la manifestaţii patriotice şi făcea parte şi dintr-un ansambu folcloric.

