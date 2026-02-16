16 februarie, Sfinţii Mucenici Pamfil şi Valentin. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 16 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Pamfil şi Valentin, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Mucenici Pamfil şi Valentin sunt prăznuiţi pe 16 februarie - Profimedia (imagine ilustrativă)

Sfinţii Mucenici Pamfil şi Valentin făceau parte dintre cei 12 mucenici din Cezareea Palestinei şi s-au mutat la Domnul la anul 308, în urma persecuţiilor din timpul domniei lui Diocleţian.

Conform crestinortodox.ro, Pamfil, primul dintre ei, era preot al acestei cetăţi. Se ocupa cu îndreptarea textului Noului Testament, curăţindu-l de greşelile diverşilor copişti. El însuşi copia Sfânta Scriptură şi o dădea celor care o doreau.

Cel de-a doilea a fost bătrânul diacon Valentin. Acesta era o autoritate recunoscută în Sfintele Scripturi, pe care le cunoştea pe de rost.

