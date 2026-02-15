Antena Meniu Search
Vremea se schimbă radical de astăzi în jumătate de ţară. Meteorologii au anunţat cod galben de ninsori în 11 județe şi de vânt puternic în 13 judeţe. De asemenea, temperaturile scad serios, mai întâi în Ardeal şi în nordul Moldovei, după care şi în sud şi sud-est. 

de Angela Bertea

la 15.02.2026 , 15:45

De la ora 14 intră în vigoare codul galben de vânt și ninsori emis de către meteorologi. Avertizarea vizează peste 20 de județe din țară și este valabilă până mâine dimineață, la ora 8. Specialiștii se așteaptă la ninsori viscolite și vânt puternic. Potrivit meteorologilor, va ninge viscolit, stratul de zăpadă se va depune între 5 și 15 centimetri, iar vizibilitatea va fi redusă. Totodată, vântul va sufla în rafale de 50-60 km pe oră și, izolat, de 70-80 km pe oră.

Având în vedere avertizările meteorologice anunțate, autoritățile recomandă prudență atunci când ne pornim la drum și, de asemenea, să ne informăm înainte despre condițiile de trafic și starea vremii.

Angela Bertea
Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

