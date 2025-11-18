Antena Meniu Search
19 noiembrie, Sfântul Proroc Avdie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 19 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Avdie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Proroc Avdie era din pământul Sihem, din ţarina lui Vitaharam. Conform crestinortodox.ro, a trait cu 800 de ani înainte de naşterea lui Hristos. Numele Avdie se tâlcuieşte "robul Domnului". 

A slujit mai întâi lui Ahav şi apoi lui Ohozia. Murind Ahav şi după dânsul luând împăraţia lui Israil fiul său Ohozia, în acea vreme Sfântul Avdie slujea în rândurile ostaşilor. Şi a fost el unul din cei trei căpitani care s-au trimis de Ohozia la Ilie Proorocul cu câte cinci soldaţi, dintre care peste doi, căzând foc din cer, i-a ars, după cuvântul proorocului.

Iar al treilea căpitan, care era Avdie, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfântul Proroc Ilie şi s-a închinat în genunchi înaintea lui şi l-a rugat, zicând: "Omule al lui Dumnezeu, cruţă sufletul meu şi sufletele robilor tăi". Deci Sfântul Ilie l-a cruţat pe el şi l-a sculat, ducându-se împreună cu el la împăratul. Din acea vreme a lăsat Avdie slujba împăratului şi a mers în urma Sfântului Prooroc Ilie, luând duhul proorociei, ca cel ce păzise şi hrănise pe proorocul Domnului şi ca cel ce urmase proorocului. Apoi, murind, a fost îngropat împreună cu părinţii săi.

Conform sursei amintite, opera lui este cartea cea mai scurtă din Vechiul Testament. Are doar 21 de versete.

