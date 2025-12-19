Când pică paştele în 2026

Paştele ortodox va fi sărbătorit în 2026 pe data de 12 aprilie, într-o duminică, fiind cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii. Ziua Învierii Domnului este aşteptată în fiecare an cu emoţie de milioane de credincioşi, fiind un moment care simbolizează speranţa, renaşterea şi victoria vieţii asupra morţii.

Data Paştelui nu este una fixă, motiv pentru care, în fiecare an, credincioşii caută să afle când cade această sărbătoare, în jurul căreia gravitează întregul calendar religios.

De ce Paştele nu are o dată fixă în calendar

Paştele este una dintre puţinele mari sărbători religioase a cărei dată se stabileşte în funcţie de fenomene astronomice. Calculul se face ţinând cont de echinocţiul de primăvară şi de prima lună plină care urmează acestui moment. Conform regulilor stabilite la Sinodul de la Niceea, Paştele este sărbătorit în prima duminică după prima lună plină de după echinocţiu. Biserica Ortodoxă foloseşte calendarul iulian pentru acest calcul, ceea ce face ca, în anumite ani, Paştele ortodox să fie celebrat la o dată diferită faţă de Paştele catolic.

Articolul continuă după reclamă

Când pică Floriile şi începutul Postului Paştelui în 2026

În anul 2026, Duminica Floriilor va fi sărbătorită pe 5 aprilie, cu exact o săptămână înainte de Paşte. Această zi aminteşte de intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim şi marchează începutul Săptămânii Mari, perioada de profundă reculegere şi rugăciune. Postul Paştelui, considerat cel mai lung şi mai aspru post din calendarul ortodox, începe cu şapte săptămâni înainte de Paşte şi reprezintă un timp de pregătire spirituală, dar şi de curăţenie sufletească.

Semnificaţia religioasă a Paştelui

Paştele reprezintă fundamentul credinţei creştine, fiind sărbătoarea care comemorează Învierea lui Iisus Hristos din morţi. Noaptea de Înviere este considerată momentul culminant al anului bisericesc, când credincioşii participă la slujba pascală şi primesc lumina sfântă. Salutul „Hristos a înviat!” devine expresia bucuriei colective şi a legăturii spirituale dintre oameni, iar răspunsul „Adevărat a înviat!” întăreşte mesajul speranţei şi al vieţii veşnice.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte păstrate în România

Paştele este strâns legat de numeroase tradiţii populare, păstrate cu sfinţenie în multe zone ale României. Vopsirea ouălor, pregătirea cozonacilor şi a pascăi, dar şi masa festivă din ziua de Paşte sunt obiceiuri transmise din generaţie în generaţie. Oul roşu simbolizează sângele lui Hristos şi viaţa, iar ciocnitul ouălor este un gest al comuniunii şi al bucuriei. Pentru multe familii, Paştele este şi un prilej de reunire, de linişte şi de timp petrecut alături de cei dragi.

Paştele 2026, o sărbătoare a primăverii şi a reînnoirii

Faptul că Paştele cade în 2026 pe 12 aprilie face ca sărbătoarea să fie în plină primăvară, anotimp asociat renaşterii naturii şi noilor începuturi. Această coincidenţă întăreşte simbolistica Paştelui ca moment al reînnoirii sufleteşti şi al speranţei. Pentru credincioşi, Paştele rămâne nu doar o sărbătoare religioasă, ci şi un reper spiritual care oferă sens, echilibru şi încredere într-un nou început.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰