21 decembrie, solstiţiul de iarnă 2025 şi începutul iernii astronomice. Ce înseamnă

21 decembrie 2025 marchează solstiţiul de iarnă, momentul astronomic care anunţă oficial începutul iernii şi aduce cea mai scurtă zi din an. Este ziua în care durata luminii naturale ajunge la minimum, iar noaptea devine cea mai lungă din întregul an. După solstiţiu, zilele vor începe să crească treptat, chiar dacă temperaturile scăzute şi vremea specifică iernii se vor accentua în lunile următoare.

Din punct de vedere astronomic, solstiţiul de iarnă apare atunci când axa Pământului este înclinată cel mai mult faţă de Soare, iar razele solare ajung pe emisfera nordică sub un unghi foarte mic. În această zi, Soarele se află la cea mai joasă poziţie pe cer la prânz. Acesta este motivul pentru care avem cele mai puţine ore de lumină şi cea mai lungă noapte din an.

De ce este cea mai scurtă zi din an

Pe 21 decembrie, durata zilei este minimă deoarece traiectoria aparentă a Soarelui pe cer este cea mai scurtă. După momentul exact al solstiţiului de iarnă, zilele încep să crească treptat, chiar dacă diferenţa este iniţial aproape insesizabilă. Fiecare zi va aduce însă câteva secunde sau minute în plus de lumină, semn că ciclul natural al anului începe să se inverseze.

Solstiţiul de iarnă şi începutul iernii astronomice

Deşi iarna meteorologică începe la 1 decembrie, solstiţiul de iarnă din 21 decembrie este reperul care marchează începutul iernii astronomice. Acest moment este esenţial pentru astronomi, deoarece defineşte schimbarea sezonului din punct de vedere ştiinţific şi influenţează ritmurile naturale ale mediului înconjurător.

Tradiţii şi credinţe legate de solstiţiul de iarnă

Solstiţiul de iarnă a fost, din cele mai vechi timpuri, un moment cu o puternică încărcătură simbolică. În tradiţiile populare româneşti, această perioadă era considerată una magică, în care lumina începea să învingă întunericul. Oamenii aprindeau focuri, rosteau colinde şi respectau ritualuri menite să alunge spiritele rele şi să aducă noroc şi belşug în anul următor. Multe dintre obiceiurile de Crăciun îşi au originea în aceste credinţe vechi legate de solstiţiul de iarnă.

De ce este important solstiţiul de iarnă

Chiar dacă astăzi solstiţiul de iarnă este explicat prin ştiinţă şi astronomie, el rămâne un reper important în calendar. Este momentul care ne aminteşte că, după cea mai lungă noapte din an, zilele încep să crească, iar lumina revine treptat. Pentru mulţi, 21 decembrie rămâne un simbol al speranţei şi al unui nou început în ciclul natural al anului.

Solstiţiul de iarnă în lume. Cum este marcat în alte culturi

Solstiţiul de iarnă este celebrat şi în alte părţi ale lumii, nu doar în tradiţiile româneşti. În ţările nordice, acest moment este asociat cu festivaluri ale luminii, menite să combată simbolic întunericul prelungit al iernii. În culturile antice, precum cele celtice sau nordice, solstiţiul era considerat începutul unui nou ciclu solar şi era marcat prin ceremonii dedicate renaşterii Soarelui. Chiar şi în prezent, în unele regiuni, solstiţiul de iarnă este sărbătorit prin adunări, aprinderea focurilor sau ritualuri de recunoştinţă pentru trecerea cu bine peste anul care se încheie.

Impactul solstiţiului de iarnă asupra organismului şi stării psihice

Solstiţiul de iarnă şi perioada din jurul celei mai scurte zile din an pot avea un impact semnificativ asupra organismului şi stării psihice. Reducerea numărului de ore de lumină influenţează ritmul biologic, nivelul de energie şi calitatea somnului, iar specialiştii atrag atenţia că lipsa luminii naturale poate accentua stările de oboseală, apatie sau tristeţe. Tocmai de aceea, după solstiţiu, chiar şi creşterea treptată a duratei zilei este percepută de mulţi ca un semn de revenire la echilibru, lumina naturală având un rol important în reglarea stării de spirit şi a funcţiilor biologice ale organismului.

Solstiţiul de iarnă anul viitor, în 2026, va avea loc tot pe 21 decembrie.Ca în fiecare an, momentul exact este stabilit astronomic şi poate avea loc la o oră diferită faţă de anii precedenţi, însă data rămâne 21 decembrie, zi care va marca din nou cea mai scurtă zi din an şi începutul iernii astronomice în emisfera nordică.

