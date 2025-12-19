20 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 decembrie de-a lungul timpului.

Evenimente petrecute pe 20 decembrie

Pe 20 decembrie 1191 are loc prima atestare documentară a Cetății Sibiului, într-un document emis de Papa Celestin al III-lea. Pe 20 decembrie 1192, Regele Richard I al Angliei este capturat și luat prizonier de Leopold al V-lea al Austriei în timp ce era în drum spre Anglia, după ce semnase Tratatul cu Saladin care a încheiat cea de-a Treia Cruciadă. Pe 20 decembrie 1803, Statele Unite au cumpărat provincia Louisiana de la oficialii francezi, cu 15 milioane de dolari. Pe 20 decembrie 1842, obșteasca Adunare Extraordinară a Țării Românești a ales ca domn pe Gheorghe Bibescu, care a abdicat în iunie 1848. Pe 20 decembrie 1917, Consiliul Comisarilor Poporului decretează înființarea Comisiei Extraordinare de Combatere a Contrarevoluției (CEKA), prima organizație de poliție secretă din epoca modernă. Mai târziu, aceasta va purta o serie de denumiri, ultima fiind KGB.

Pe 20 decembrie 1937 au loc alegeri parlamentare în România. Partidul Național Liberal câștigă alegerile cu 1.103.352 de voturi, pe al doilea loc fiind Partidul Național-Țărănesc cu 626.612 de voturi. Regele Carol al II-lea demite guvernul liberal și îl numește premier pe Octavian Goga. Va fi ultimul guvern înainte de dictatura regală. Pe 20 decembrie 1973 este inaugurată noua clădire a Teatrului Național "I.L.Caragiale" din București. Pe 20 decembrie 1987, feribotul de pasageri MV Doña Paz, care se îndrepta către capitala statului Filipine, s-a ciocnit cu petrolierul Vector în Strâmtoarea Tablas, în apropiere de Marinduque. Scufundarea navei a dus la pierderea a 4.341 de vieți omenești. Doar 24 de persoane au supraviețuit. Este considerat cel mai mare dezastru maritim pe timp de pace. Pe 20 decembrie 1989, într-o intervenţie televizată, Nicolae Ceaușescu a calificat evenimentele de la Timișoara drept opera unor "huligani", respectiv a unor "grupuri fasciste și antinaționale". Pe 20 decembrie 2000, Ion Iliescu a depus jurământul pentru un nou mandat de președinte al României. Pe 20 decembrie 2004, Traian Băsescu a depus primul jurământ de președinte al României. Pe 20 decembrie 2004, un grup de hoți a furat 50 de milioane de dolari, în lire sterline, de la Banca Nordică din Belfast, Irlanda de Nord. Jaful este considerat unul dintre cele mai mari din istoria Regatului Unit. Pe 20 decembrie 2007, Elisabeta a II-a devine cel mai în vârstă monarh al Regatului Unit, surclasând-o pe Regina Victoria, care a trăit 81 de ani, 7 luni și 29 de zile.

Nașteri pe 20 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 decembrie, de la Regele Ioan al III-lea al Suediei, născut pe 20 decembrie 1537, sau mitropolitul ortodox Andrei Șaguna, născut pe 20 decembrie 1808, şi până la arhitectul român Ion Mincu, născut pe 20 decembrie 1852, sau scriitorul român Constantin Mille, născut pe 20 decembrie 1861.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 20 decembrie s-au născut personalităţi precum actorul român Marian Râlea, născut pe 20 decembrie 1957, cântăreaţa greacă Anna Vissi, născută pe 20 decembrie 1957, politicianul român Nicușor Dan, născut pe 20 decembrie 1969, sau fotbalistul francez Kylian Mbappé, născut pe 20 decembrie 1998.

Decese pe 20 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 decembrie. Dintre acestea amintim pe scriitorul american John Steinbeck, decedat pe 20 decembrie 1968, compozitorul şi pianistul american Arthur Rubinstein, decedat pe 20 decembrie 1982, sau actriţa americană Brittany Murphy, decedată pe 20 decembrie 2009.

România i-a pierdut într-o zi de 20 decembrie, printre alţii, pe academicianul Nicolae Cartojan, decedat pe 20 decembrie 1944, dramaturgul Mihail Sorbul, decedat pe 20 decembrie 1966, sau filologul Valeriu Munteanu, decedat pe 20 decembrie 1999.

