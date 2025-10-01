Antena Meniu Search
2 octombrie, Sfântul Ciprian. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 2 octombrie, este prăznuit Sfântul Ciprian, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

01.10.2025
Sfântul Ciprian a trăit în timpul Împăratului Diocleţian (284-305). Conform crestinortodox.ro, Sfântul Ciprian a fost vrăjitor, filosof şi slujitor al zeului păgân Apolo din Antiohia Siriei.

Din relatarea vieţii sale aflăm că un tânăr păgân, Aglaid, s-a îndrăgostit de Iustina şi, dorind să o ia de soţie, cere ajutorul vrăjitorului Ciprian pentru că a fost respins de fecioară.

Ciprian a trimis succesiv la Iustina diavoli care să aprindă în ea poftă trupească pentru Aglaid, dar vrăjile lui Ciprian au rămas fără efect, căci ea le alunga cu rugăciune, post şi semnul sfintei cruci.

În urma acestor zadarnice eforturi, Ciprian a cunoscut înşelarea în care se află şi s-a botezat. El a fost hirotonit preot, iar mai târziu episcop în Cartagina. Sfântul Ciprian a murit ca martir pe 2 octombrie 304, împreună cu Sfânta Iustina.

