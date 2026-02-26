Evenimente în Bucureşti, vineri 27 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 27 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 27 februarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 27 februarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 27 februarie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesele pentru copii "Regele Leu", la Teatrul Țăndărică, şi "Pasărea albastră", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 18.30 se joacă "Trei surori în Atena", la Teatrul Amzei, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Băieții de zinc", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Dureri Fantomă", la Teatrul de Artă.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Lexiconul amar", la Teatru Odeon, "Bigamul…după 20 de ani", la Teatrul Mic - Sala Atelier, sau "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Concerte în Bucureşti, vineri 27 februarie

Lidia Buble susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.00. Lucas Debargue susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Trupa Ramm-Brand(t) susţine un concert tribut Rammstein în Quantic Pub, de la ora 20.00.

Trupa ANTON susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00. Mihail susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30. Ionel Tudorache susţine un concert în 14thLANE, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 27 februarie

De la ora 14.30, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet feminin dintre Rapid Bucureşti şi CS Agronomia Bucureşti. De la ora 14.00, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre CSM Bucureşti şi CS Universitatea Cluj.

De la ora 16.00, în Sala Unirea Dobroeşti se joacă meciul de volei masculin dintre CSM Bucureşti şi CS Ştiinţa Explorări Baia Mare. De la ora 17.30, în Sala Rapid se joacă meciul de volei feminin dintre Rapid Bucureşti şi CSU Târgu Mureş.

