27 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 27 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 27 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 27 februarie

Pe 27 februarie 1470, Ștefan cel Mare atacă și incendiază orașul Brăila, în încercarea sa de a scoate de sub influența otomană Țara Romanească și de a-l îndepărta pe Radu cel Frumos de la tron. Pe 27 februarie 1560 se semnează Tratatul de la Berwick între Anglia și nobilii scoțieni, care avea să conducă la alungarea francezilor din Scoția. Pe 27 februarie 1594, Henric al IV-lea este încoronat rege al Franței, punând astfel bazele dinastiei Bourbonilor. Pe 27 februarie 1617, Suedia și Rusia încheie Tratatul de la Stolbovo, punând capăt Războiului ingrian care avea să închidă accesul Rusiei la Marea Baltică. Pe 27 februarie 1626, un edict promulgat de cardinalul Richelieu interzice practicarea duelurilor. Pe 27 februarie 1861, trupele rusești trag asupra unei mulțimi din Varșovia care protesta împotriva ocupației ruse. Sunt uciși cinci protestatari. Pe 27 februarie 1898, Regele George I al Greciei supraviețuiește unei încercări de asasinat.

Pe 27 februarie 1900 este fondat clubul de fotbal Bayern Munchen. Pe 27 februarie 1916, armata austro-ungară a ocupat orașul albanez Durres. Pe 27 februarie 1933, clădirea Reichstag-ului german din Berlin a fost distrusă într-un incendiu, moment-cheie în preluarea puterii de către naziști în Germania. Pe 27 februarie 1938 a fost promulgată noua Constituție a României, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II–lea și sfârșitul regimului parlamentar. Pe 27 februarie 1951, în SUA intră în vigoare al 22-lea Amendament al Constituției Statelor Unite care limitează termenul prezidențial la un maxim de două mandate. Pe 27 februarie 1994 au loc alegeri legislative în Republica Moldova. Pe 27 februarie 2010, un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade pe scara Richter a zguduit centrul statului Chile.

Nașteri pe 27 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 27 februarie, de la împăratul roman Constantin cel Mare, născut pe 27 februarie 272, sau Constantin Mavrocordat, domnitor al Țării Românești și al Moldovei, născut pe 27 februarie 1711, şi până la politicianul român Alexandru Vaida-Voievod, născut pe 27 februarie 1872, sau scriitorul american John Steinbeck, născut pe 27 februarie 1902.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 27 februarie s-au născut personalităţi precum sculptorul român Ion Irimescu, născut pe 27 februarie 1903, politicianul israelian Ariel Sharon, născut pe 27 februarie 1928, actriţa americană Elisabeth Taylor, născută pe 27 februarie 1932, pilotul american de motociclism Colin Edwards, născut pe 27 februarie 1974, fotbalistul gruzin Kakha Kaladze, născut pe 27 februarie 1979, sau actriţa americană Kate Mara, născută pe 27 februarie 1983.

Decese pe 27 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 27 februarie. Dintre acestea amintim pe fiziologul rus Ivan Pavlov, decedat pe 27 februarie 1936, filosoful austriac Konrad Lorenz, decedat pe 27 februarie 1989, sau actorul american Leonard Nimoy, decedat pe 27 februarie 2015.

România i-a pierdut într-o zi de 27 februarie, printre alţii, pe economistul şi istoricul Alexandru D. Xenopol, decedat pe 27 februarie 1920, pictorul Nicolae Tonitza, decedat pe 27 februarie 1940, Nicodim Munteanu, al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, decedat pe 27 februarie 1948, profesorul Alexandru Marcu, decedat pe 27 februarie 1955, actorul Nicolae Bălțățeanu, decedat pe 27 februarie 1956, lingvistul şi filologul Alexandru Rosetti, decedat pe 27 februarie 1990, sau regizorul Nicolae Corjos, decedat pe 27 februarie 2022.

