27 februarie, Sfântul Procopie Decapolitul şi Sfântul Talaleu. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 27 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfântul Pricopie Decapolitul şi Sfântul Talaleu, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Procopie Decapolitul, după cum ne arată numele său, era din părţile Decapolei, regiune situată lângă Marea Galileii. Conform crestinortodox.ro, încă de tânăr a îmbrăţişat viaţa monahală.

Sfântul Procopie s-a afirmat ca apărător al icoanelor în timpul perioadei iconoclaste din vremea Împăratului Leon Isaurul. Din aceast motiv, Procopie a fost arestat şi torturat cu sălbăticie. După moartea Împăratului Leon, având loc reabilitarea cultului sfintelor icoane în Biserică, Sfântul Procopie s-a întors la viaţa sihăstrească, unde a vieţuit până la o vârstă înaintată. Sfântul Procopie a trecut la Domnul în veacul al IX-lea.

Sfântul Talaleu, sirian de origine, a fost un mare nevoitor din prima jumătate a veacului al VI-lea. Iniţial, Sfântul Talaleu a fost monah în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfinţit de lângă Ierusalim, iar mai apoi acesta a decis să-şi trăiască restul vieţii într-un cimitir. În acest loc, timp de mulţi ani, a îndurat numeroase atacuri şi loviri ale duhurilor necurate. Dumnezeu l-a învrednicit pe cuvios cu harul facerii de minuni, acesta vindecând şi alinând pe cei bolnavi şi pe cei aflaţi în suferinţă. Sfântul Talaleu a murit în jurul anului 460.

