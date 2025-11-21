Antena Meniu Search
22 noiembrie, Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim şi Arhip. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 22 noiembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim şi Arhip, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

la 21.11.2025 , 10:46
Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim şi Arhip sunt prăznuiţi pe 22 noiembrie

Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim și Arhip au fost ucenici ai Sfântului Apostol Pavel, cunoscuți ca făcând parte din cei 70 de apostoli. Aceștia au fost venerați pentru credința lor și au suferit pentru Hristos, Filimon și Arhip activând în Cetatea Colose, în timp ce Onisim a activat la Roma.

Sunt pomeniți pe 22 noiembrie, împreună cu Sfânta Apfia. În cazul Sfântului Filimon, Sfântul Pavel îi scrie o epistolă, pe care o numește "Epistola către Filimon". Sfântul Onisim este menționat în epistola Sfântului Pavel către Filimon, ca fiind fostul sclav al lui Filimon, care a fugit și a fost convertit la creștinism de către Pavel, apoi a fost trimis înapoi la stăpânul său. 

Conform crestinortodox.ro, aceşti sfinţi au vieţuit pe vremea Împăratului Nero. Din Sinaxar aflăm că, pe când îşi înălţau rugăciunile către Dumnezeu în sfânta biserica, împreună cu alţi crestini, au năvălit asupra lor închinătorii de idoli.

Atunci, toţi credincioşii care erau în biserică au fugit şi au rămas numai Filimon, Arhip şi Apfia, pe care, luându-i păgânii, i-au dus la Artoklis, făcătorul de pâine al Efesului.

Sfântul Arhip a fost bătut aspru şi străpuns cu cuţite peste tot trupul, de persoanele care treceau pe acolo. Sfântul Filimon a fost bătut fără milă şi, fiind împroşcat cu pietre, s-a săvârşit. Asemenea şi Sfânta Apfia a fost ucisă cu pietre şi în astfel de munci au trecut sfinţii către Dumnezeu.

