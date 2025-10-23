Antena Meniu Search
24 octombrie, Sfântul Mare Mucenic Areta. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 24 octombrie, este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Areta, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

la 23.10.2025 , 11:41
Sfântul Mare Mucenic Areta a fost eparhul cetăţii Nagran, din sudul Arabiei, în timpul Împăratului Iustin (secolul V). Conform crestinortodox.ro, a dobândit moarte mucenicească în 523, împreună cu alţi 4.000 de creştini, preoţi, monahi, monahii, bărbaţi, femei şi copii, când păgânul Dunan a pornit război împotriva acestei cetăţi. 

Sinaxarul aminteşte faptul că, deşi Areta era atât de înaintat în vârstă încât nici nu putea umbla, acesta a întărit prin cuvânt pe cetăţenii cetăţii în credinţa în Hristos.

Prin linguşiri şi promisiuni mincinoase, Dunan a reuşit să intre în cetatea Negran din nordul Yemenului, condusă de Areta. Soldaţii acestuia, după ce au intrat în cetate, au jefuit-o şi au aruncat în foc moaştele Sfântului Episcop Pavel. După aceste fapte, Dunan a poruncit să fie arşi de vii toţi preoţii, clericii, monahii şi monahiile din cetate.

sfantul areta 24 octombrie sarbatoare sfantul areta praznuire sfantul areta
