29 iulie, Sfântul Mucenic Calinic. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 29 iulie, este prăznuit Sfântul Mucenic Calinic, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mucenic Calinic s-a născut în Cilicia. Conform crestinortodox.ro, în anul 290, prezent în Cetatea Ancira, din Galatia, a fost arestat de păgâni şi dus înaintea dregătorului Sacerdon. Când i s-a spus că va fi supus la chinuri, dacă nu va lepăda credinţa în Hristos, Sfântul Mucenic Calinic a zis: "Mie dorit îmi este a suferi pentru Domnul meu, precum îi este pâinea celui flămând".

I s-au pus în picioare încălţări de fier, ce aveau cuie pe interior, şi aşa a fost fugărit în Cetatea Gangra. Dar sfântul umbla ca şi cum nu simţea durerea din rănirea picioarelor şi cânta psalmul lui David: "Aşteptând, am aşteptat pe Domnul, şi a căutat la mine şi a auzit rugăciunea mea. Şi m-a scos din groapa patimilor şi din tina noroiului şi a pus pe piatră picioarele mele şi a îndreptat paşii mei". Pe drumul spre execuţie i s-a făcut sete. Prin rugăciune, Dumnezeu i-a dăruit apă dintr-o stâncă, iar izvorul acela n-a încetat de atunci a dărui apă, spre pomenirea minunii lui Dumnezeu, care s-a făcut cu rugăciunile mucenicului.

Sfântul Mucenic Calinic fost aruncat în foc, loc în care şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Cei ce l-au persecutat au găsit trupul Sfântului Mucenic Calinic neatins de flăcări.