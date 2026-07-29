Gigantul auto care va renunţa la 8.000 de angajaţi până în 2027. Profitul, afectat de tensiunile geopolitice

Producătorul de automobile BMW va renunţa la 8.000 de angajaţi pe plan global, până la finalul anului 2027, sub forma unui program de disponibilizare voluntară în Germania, dar şi prin pensionări, potrivit Agerpres.

Schema de plecări voluntare se va derula din octombrie 2026 până la finalul anului 2027, fiind eligibili toţi angajaţii din Germania care nu sunt implicaţi direct în producţie. Grupul german deţine mărcile BMW, Mini şi Rolls-Royce.

Aproximativ 84.000 dintre cei 154.000 de angajaţi ai producătorului german de automobile premium lucrează în Germania.

Reprezentanţii BMW nu au dorit să comenteze informaţia

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Concedierile companiei cu sediul în Munchen vin după programele majore de reducere a costurilor şi numărului de angajaţi anunţate de Volkswagen, Mercedes, Audi şi Porsche.

Întreaga industrie auto germană, pilonul de bază al celei mai mari economii europene, se confruntă cu dificultăţi, în urma problemelor din China, a taxelor vamale americane şi a războiului din Iran.

De ce s-au redus estimările privind profitul din acest an

Luna trecută, BMW şi-a redus estimările privind profitul din acest an, pe fondul dificultăţilor geopolitice. Grupul german nu a dat publicităţii o cifră concretă, dar a precizat că se aşteaptă "la un declin semnificativ" al profitului înainte de taxe, după ce anterior previziona o scădere moderată.

De asemenea, constructorul a anunţat că va intensifica măsurile privind o reducere structurală a costurilor.

Concedierile BMW sunt cea mai recentă confirmare a faptului că industria auto europeană se confruntă cu o problemă pe care tarifele vamale nu o pot rezolva. Concurenţa chineză erodează marjele de profit pe piaţa din China şi câştigă teren simultan în Europa, iar decalajul dintre preţurile producătorilor auto europeni şi cele ale rivalilor chinezi continuă să se mărească, susţin analiştii.