30 decembrie, Sfânta Muceniţă Anisia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 30 decembrie 2025, este prăznuită Sfânta Muceniţă Anisia, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 11:54
Sfânta Muceniţă Anisia este prăznuită pe 30 decembrie Sfânta Muceniţă Anisia este prăznuită pe 30 decembrie - doxologia.ro

Sfânta Muceniţă Anisia s-a născut la Tesalonic, din părinţi nobili şi bogaţi, care au crescut-o cu mare evlavie pentru credinţa creştină. Conform crestinortodox.ro, după moartea părinţilor, s-a închinat pe sine cu totul rugăciunii şi cugetărilor dumnezeieşti în propria ei casă. 

Din dragoste pentru Hristos, mărturisea adesea: "O, cât de mincinoasă este viaţa tinereţii, întru care fie te sminteşti, fie sminteşti pe alţii! Cu cât mai bună este batrâneţea! Iar sufletul meu se umple de tristeţe văzând cât trebuie să aştept până ce voi urca la Domnul". 

Ea şi-a vândut toate averile, a împărţit venitul săracilor şi a trăit după aceea numai din munca mâinilor ei. În acea perioadă, Împăratul Maximian a decretat că oricine poate să ucidă în voie creştini oriunde îi va afla, fără nici o judecată şi nici o sentinţă. 

Pentru că a mărturisit că este creştină, Sfânta Muceniţă a fost ucisă de către un soldat, în timp ce mergea spre biserică. Moaştele ei sunt prezente la Tesalonic, în Biserica "Sfântul Dimitrie".

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfanta anisia 30 decembrie sarbatoare sfanta anisia praznuire sfanta anisia
