Observator » Ştiri sociale » 30 octombrie, Sfinţii Mucenici Zenovie şi Zenovia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

30 octombrie, Sfinţii Mucenici Zenovie şi Zenovia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfinţii Mucenici Zenovie şi Zenovia sunt prăznuiţi pe 30 octombrie Sfinţii Mucenici Zenovie şi Zenovia sunt prăznuiţi pe 30 octombrie - Profimedia (imagine ilustrativă)
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
| Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.10.2026, 09:46 | Modificat la 29.10.2026, 09:50

Vineri, 30 octombrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Zenovie episcopul şi Zenovia, sora sa, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Zenovie şi Zenovia au vieţuit în timpul Împăratului Diocleţian (284-305). Conform crestinortodox.ro, ei s-au născut în Cetatea Egeea din Cilicia. Au moştenit de la părinţi nu doar o avere uriaşă, ci şi credinţa în Hristos. Râvnind după dragostea Domnului, şi-au împărţit toată averea săracilor. 

Datorită vieţii virtuoase, Zenovie a fost ales episcop al Cetăţii Egeea. Dumnezeu i-a dăruit lui Zenovie, pentru lepădarea grijii lumeşti, puterea de a vindeca toată boala şi neputinţa din popor.

În timpul persecuţiei împotriva creştinilor, Zenovie a fost arestat şi dus înaintea Prefectului Lysias care i-a spus: "Ai de ales una din două: ori viaţa, ori moartea; însă viaţa o vei avea dacă vei aduce jertfă zeilor noştri". La acestea, Sfântul Zenovie a zis: "Viaţa fără Hristos moarte este, câtă vreme moartea pentru El înseamnă viaţă, nicidecum moarte".

Articolul continuă după reclamă

În timp ce era supus chinurilor, a venit în faţa judecătorului Zenovia, sora sa. Aceasta a spus că doreşte să bea şi ea paharul pe care îl bea fratele ei, ca să dobândească şi ea cununa vieţii. Au fost aruncaţi împreună în foc şi în păcură clocotită, iar în cele din urmă au fost decapitaţi cu sabia.

sfantul zenovie 30 octombrie sarbatoare sfanta zenovia 30 octombrie sarbatoare praznuire sfantul zenovie praznuire sfanta zenovie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.