Evenimente în Bucureşti, joi 29 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 29 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Joi, 29 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 29 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 29 octombrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Amintiri din copilărie", la Teatrul Ion Creangă, în timp ce de la ora 18.30 se joacă "Ţinutul din miezul verii", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

Articolul continuă după reclamă

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Titanic vals", la Teatrul Naţional Bucureşti, "E vina ta!", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Cum se duce totul dracu", la FF Theatre, "Trei femei înalte", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "La mâna a doua", la Sala Luceafărul.

Concerte în Bucureşti, joi 29 octombrie

Veronika Eberle susţine un concert vocal-simfonic, la Ateneul Român, de la ora 19.00. Adrian Bezna susţine un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00.

Trupa Snails susţine un concert în The Pub - Universităţii, de la ora 19.00. Kazi Ploae & Specii susţin un nou concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 29 octombrie

De la ora 17.00, pe Stadionul Concordia, din Chiajna, se joacă meciul de fotbal dintre Concordia Chiajna şi Sepsi Sf. Gheorghe. De la ora 19.00, pe Stadionul Anghel Iordănescu, din Voluntari, se joacă meciul de fotbal dintre FC Voluntari şi Universitatea Craiova. Ambele partide contează pentru Cupa României.

De la ora 18.00, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi CSM Slatina. De la ora 20.00, în Sala Rapid se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi Gloria Bistriţa.