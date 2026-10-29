În Braşov a avut loc un carambol în care au fost implicate trei vehicule, printre care o ambulanţă. În autospecială se afla o minoră însărcinată, iar din primele verificări se ia în calcul vina şoferului, care nu ar fi păstrat distanţa corespunzătoare faţă de autoturismul din faţă. Din fericire, a rezultat o singură victimă, care a suferit doar răni uşoare.

Prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este că şoferul autospecialei nu a păstrat distanţa regulamentară faţă de maşina din faţă. A acroşat-o, după care a tras de volan, a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit de un autocar care transporta pasageri.

"În eveniment au fost implicate un autoturism, o ambulanţă care se deplasa în regim normal şi un autovehicul de transport persoane. În urma producerii accidentului au rezultat doar pagube materiale", a declarat Andreea Ciocoi, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

"Au fost implicate 13 persoane, dintre acestea una singură a suferit afecţiuni minore, i s-a şi acordat asistenţă medicală, iar persoana din ambulanţă a fost transportată la spitalul de copii", a precizat Cosmin Zbarcea, şef centru operaţional.

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Poliţiştii trebuie să stabilească acum dacă varianta pe care au luat-o în calcul se şi confirmă.