29 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 29 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 29 octombrie

Pe 29 octombrie 1422, Carol al VII-lea al Franței devine rege succedându-l pe tatăl său, Carol al VI-lea al Franței, deși nu este oficial încoronat rege până în 1429. Pe 29 octombrie 1591 este ales Papa Inocențiu al IX-lea. Pe 29 octombrie 1787 are loc premiera operei "Don Giovanni", a lui Wolfgang Amadeus Mozart, la Ständetheater din Praga. Pe 29 octombrie 1814 a fost lansat, la New York, "USS Fulton", primul vas de război cu aburi, proiectat de Robert Fulton. Pe 29 octombrie 1867, nava britanică de pasageri RMS Rhone se scufundă într-un uragan sever în largul Insulei Salt din Insulele Virgine Britanice. Din cei circa 145 de oameni aflaţi la bord, 25 de persoane au supraviețuit. Pe 29 octombrie 1914 are loc intrarea otomanilor în Primul Război Mondial. Pe 29 octombrie 1918 are loc semnarea Armistițiului de la Compiegne, între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia ostilitățile încetează pe toate fronturile. Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de pace de la Buftea-București și se obligă să-și retragă armata din România. Pe 29 octombrie 1922, Regele Victor Emmanuel al III-lea al Italiei îl numește prim-ministru pe Benito Mussolini. Pe 29 octombrie 1923, Turcia devine republică în urma dizolvării Imperiului Otoman. Pe 29 octombrie 1928, "Graf Zeppelin" este primul dirijabil care a traversat Atlanticul, de la New York la Berlin. Pe 29 octombrie 1929, la cinci zile după prima scădere a prețurilor, panica a izbucnit la Bursa de Valori din New York în Marțea Neagră, ceea ce a făcut ca prețurile să scadă și mai mult. Începe Marea criză economică.

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Pe 29 octombrie 1942, submarinul german U 575 a scufundat linia britanică de pasageri Abosso în Atlanticul de Nord. Au murit 362 de oameni din cei 393 prezenți la bord. Pe 29 octombrie 1944 începe "Operațiunea Budapesta" la care participă Fronturile 2 și 3 ucrainene și trupele române. Pe 29 octombrie 1947 are loc, la București, în sala de festivități a Școlii Superioare de Război, procesul intentat conducătorilor Partidului Național-Țărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu. Pe 29 octombrie 1948 este arestat episcopul Iuliu Hossu, în contextul suprimării Bisericii Române Unite cu Roma. Pe 29 octombrie 1955, nava de luptă sovietică Novorossisk este zguduită de o explozie despre care se crede că este rezultatul unei mine maritime din Al Doilea Război Mondial în portul Sevastopol și se scufundă. Au murit 608 marinari, inclusiv oameni trimiși de pe alte nave pentru a ajuta. Pe 29 octombrie 1956 începe Criza Suezului. Forțele israeliene invadează Peninsula Sinai și împing forțele egiptene înapoi spre Canalul Suez. Pe 29 octombrie 1967 s-a inaugurat Stadionul Central din Craiova, cu ocazia meciului internațional de fotbal dintre echipele României și Poloniei. Pe 29 octombrie 2015, China a anunțat că renunță la controversata politică a copilului unic, după 36 de ani. Tuturor cuplurilor li se va permite sa aibă doi copii. Pe 29 octombrie 2022, cel puțin 156 de persoane au murit și alte 152 au fost rănite într-o busculadă în timpul festivităților de Halloween din Seul, Coreea de Sud. Aproximativ 100.000 de oameni, majoritatea tineri, au participat la festivitățile din cartierul Itaewon, o zonă caracterizată prin străzi sau alei foarte înguste și fără căi de evacuare.

Nașteri pe 29 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 29 octombrie, de la Regele Ferdinand al II-lea al Portugaliei, născut pe 29 octombrie 1816, sau Regina Maria a României, născută pe 29 octombrie 1875, şi până la politicianul german Joseph Goebbels, născut pe 29 octombrie 1897, sau prozatorul şi publicistul român Radu Cosașu, născut pe 29 octombrie 1930.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 29 octombrie s-au născut personalităţi precum actorul american Richard Dreyfuss, născut pe 29 octombrie 1947, Principesa Sofia a României, născută pe 29 octombrie 1957, actorul englez Rufus Sewell, născut pe 29 octombrie 1967, actriţa americană Winona Ryder, născută pe 29 octombrie 1971, canotoarea română Viorica Susanu, născută pe 29 octombrie 1975, fotbalistul român Florin Gardoș, născut pe 29 octombrie 1988, sau pilotul canadian de curse Lance Stroll, născut pe 29 octombrie 1998.

Decese pe 29 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 29 octombrie. Dintre acestea amintim pe pugilistul american Joseph Pulitzer, decedat pe 29 octombrie 1911, dramaturgul rus Aleksandr Afinoghenov, decedat pe 29 octombrie 1941, Regele Gustav al V-lea al Suediei, decedat pe 29 octombrie 1950, sau cântăreţul italian Franco Corelli, decedat pe 29 octombrie 2003.

Tot într-o zi de 29 octombrie şi-au pierdut viaţa şi episcopul român Ioan Giurgiu Patachi, decedat pe 29 octombrie 1727, medicul român Iacob Iacobovici, fondatorul școlii chirurgicale din Cluj, decedat pe 29 octombrie 1959, sau cântăreţul român Mihai Constantinescu, decedat pe 29 octombrie 2019.