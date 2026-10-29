Spania îşi numără morţii după una dintre cele mai cumplite tragedii feroviare. Bilanţul a ajuns la 68 de morţi şi sunt temeri că ar putea creşte. Sunt peste 180 de răniţi, dintre care 20 se zbat între viaţă şi moarte. Deocamdată nu sunt informaţii că ar fi şi români implicaţi. În timp ce familiile încă îşi caută cu disperare apropiaţii, toate indiciile anchetei par să ducă tot mai mult într-o singură direcţie: o eroare umană. O echipă Observator a ajuns în mijlocul infernului.

Imaginile de după accident sunt cutremurătoare. Vagoane aruncate la zeci de metri pe câmp şi victime întinse pe jos.

Plini de tăieturi şi vânătăi, pasagerii care au supravieţuit impactului s-au ajutat unii pe alţi să iasă din vagoane. Oamenii spun că au trecut prin momente de coşmar.

"A fost o nebunie! Am fost proiectat în faţă, scaunul din faţa mea s-a rupt, m-am lovit la cap, faţa mi s-a umplut de sânge şi m-am lovit la picioare. Oamenii în jur ţipau, plângeau, era sânge peste tot!", a povestit Brian, pasager.

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"Am văzut oameni care mureau peste alte cadavre, oameni care îşi luau la revedere de la familiile lor", a spus un martor.

La câteva ore de la dezastru, locul tragediei arată în continuare ca după război. Printre fiarele contorsionate, echipele de intervenţie duc o luptă contracronometru.

Operaţiunea de căutare a victimelor continuă şi pe întuneric. Au fost aduse şi două macarale, pentru a ridica părţile grele ale garniturilor şi a permite salvatorilor să ajungă în zonele în care încă nu au putut căuta.

Salvatorii periază cu grijă, centimetru cu centimetru, mormanul de fiare.

Din punctul de comandă, este coordonată intervenţia sutelor de salvatori. Aici ajung rapoartele echipelor din teren şi se stabilesc următoarele misiuni. Între timp, trupurile celor care nu au supravieţuit sunt transportate la Institutul de Medicină Legală din Toledo.

Identificarea victimelor va începe astăzi.

Accidentul a avut loc la kilometrul 118 al liniei feroviare dintre Madrid şi Sevilla, în apropiere de localitatea Urda, într-o regiune în care locuiesc 100.000 de români.

Trenul companiei Renfe, care circula cu peste 100 de kilometri pe oră, a lovit din spate garnitura Iryo, care era oprită pe şine. În urma impactului, vagoanele din spate ale trenului staţionar au deraiat, iar două dintre dintre ele s-au răsturnat.

Cauza tragediei ar fi o eroare umană. După o defecţiune a sistemului de semnalizare automat, un angajat al companiei feroviare de stat a permis trenului Renfe să îşi continue deplasarea în regim normal, asta deşi linia nu era liberă.

Ministrul Transporturilor a sugerat iniţial că trenul staţionat nu a urmat instrucţiunile. Dialogurile suprinse cu puţin timp înainte de impact dovedesc contrariul.

"Trenul nu-mi permite să repornesc sistemul şi de aceea sunt încă oprit", a transmis mecanicul.

În ciuda acestui avertisment, controlorul nu a informat mecanicul trenului aflat în mişcare despre problema din faţă, iar trenul a continuat să ruleze cu viteză normală.

Centrul de control: La ora 08:36.

Mecanic: Da.

Centrul de control: Mecanicul trenului 2080, deconectaţi şi reconectaţi sistemul. Reluaţi deplasarea. Apoi continuaţi, în regim normal.

Revoltate, zeci de persoane au ieşit în stradă la Madrid să ceară explicaţii. Spiritele s-au încins mai ales între grupurile de extremă dreapta şi poliţie.

Autorităţile promit că nu vor rămâne indiferente.

"Dacă a existat neglijenţă, o vom descoperi. Dacă au existat defecţiuni în sistemul de securitate, acestea vor fi remediate", a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.

În cele două garnituri erau 554 de pasageri, adulţi şi copii. In operatiunea de salvare au fost mobilizate trei elicoptere medicale, echipaje de pompieri, ambulanțe de terapie intensivă și sute de militari.

Spania a trecut printr o tragedie similară în luna ianuarie. 46 de oameni au murit atunci în urma unui accident de tren pe acceaşi rută, dar în provincia Cordoba. Printre răniţi s-au aflat atunci şi doi români. Trenurile aparţin aceloraşi companii: una de stat - Renfe şi una privată - Iryo.

"În primul rând, deplângem această tragedie teribilă, transmitem familiilor condoleanțe, tristețe, sprijin și afecțiune într-un moment atât de dificil", a transmis Regele Felipe al Spaniei.

Mai mulţi turişti americani se află printre victime. Ministerul român al Afacerilor Externe a început cercetările pentru a afla dacă printre victime sunt şi români

"Până la momentul la care discutăm nu există solicitări de asistenţă din partea familiilor sau unor cetăţeni români implicaţi în această tragedie de proporţii", a declarat Andrei Ţărnea, purtător de cuvânt ministerul Afacerilor Externe.

În Spania sunt trei zile de doliu naţional. Toate meciurile programate în Cupa Spaniei au fost amânate.

Aseară, primăriile din ţară au ţinut un minut de reculegere, iar steagurile europene din faţa Comisiei Europene de la Bruxelles au fost arborate în bernă, în semn de solidaritate.