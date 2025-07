5 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 5 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 5 iulie

Pe 5 iulie 328 are loc inaugurarea oficială a Podului lui Constantin cel Mare de la Sucidava (Corabia), construit peste Dunăre de către arhitectul Theophilus Patricius. Pe 5 iulie 1809 are loc Bătălia de la Wagram, cea mai mare confruntare militară din cadrul Războiului celei de-a Cincea Coaliții. Forțele lui Napoleon I înfrâng armatele imperiale habsburgice, comandate de arhiducele Carol de Austria. Pe 5 iulie 1811, Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania. Pe 5 iulie 1830, Franța invadează Algeria. Pe 5 iulie 1865 a fost impusă pentru prima oară în lume o limită de viteză, în Marea Britanie: 2 mile/h (3,2 km/h) în oraș și 4 mile/h (6,4 km/h) la țară. Pe 5 iulie 1870, un incendiu devastator a izbucnit în Istanbul şi s-a soldat cu 1.200 de morți, iar 60.000 de persoane au rămas fără locuințe.

Pe 5 iulie 1884, Germania intră în posesia Camerunului. Pe 5 iulie 1941, Brigăzile 1 și 4 Mixte din cadrul Armatei Române au eliberat orașul Cernăuți. Pe 5 iulie 1946, la Paris au fost prezentați primii bikini. Pe 5 iulie 1954, Elvis Presley înregistrează primul său single, That's All Right, la Sun Records din Memphis, Tennessee. Pe 5 iulie 1959, președintele Indoneziei, Ahmed Sukarno, a dizolvat Parlamentul și și-a asumat puteri depline, instalând propria-i dictatură. În 1962 s-a declarat președinte pe viață. S-a retras din funcție în 1967. Pe 5 iulie 1962, Algeria devine independentă față de Franța. Pe 5 iulie 1965, marea soprană Maria Callas a realizat o nouă performanță cântând în opera "Tosca" de Giacomo Puccini la "London's Covent Garden". Pe 5 iulie 1980, jucătorul de tenis suedez Björn Borg câștigă a cincea finală de la Wimbledon și devine primul jucător de tenis de sex masculin care a câștigat campionatatul de cinci ori la rând (1976–1980). Pe 5 iulie 1989, în Statele Unite se difuzează primul episod al serialului Seinfeld. Pe 5 iulie 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume. Pe 5 iulie 2024, Keir Starmer devine oficial prim-ministru al Regatului Unit, după ce acceptă invitația Regelui Charles al III-lea de a forma un guvern majoritar.

Nașteri pe 5 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 iulie, de la afaceristul american P. T. Barnum, născut pe 5 iulie 1810, sau actorul şi scriitorul român Constantin Tănase, născut pe 5 iulie 1880, şi până la scriitorul francez Jean Cocteau, născut pe 5 iulie 1889, sau politicianul francez Georges Pompidou, născut pe 5 iulie 1911.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 iulie s-au născut personalităţi precum fotbalistul italian Gianfranco Zola, născut pe 5 iulie 1966, fotbalistul argentinian Hernán Crespo, născut pe 5 iulie 1975, tenismena franceză Amélie Mauresmo, născută pe 5 iulie 1979, sau fotbalistul italian Alberto Gilardino, născut pe 5 iulie 1982.

Decese pe 5 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 iulie. Dintre acestea amintim pe pianistul german Wilhelm Backhaus, decedat pe 5 iulie 1969, sau cântăreaţa şi actriţa italiană Raffaella Carrà, decedată pe 5 iulie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 5 iulie, printre alţii, pe filologul Cezar Papacostea, decedat pe 5 iulie 1936, compozitorul Ioan Alexandrescu, decedat pe 5 iulie 1997, alpinistul Mihai Cioroianu, decedat pe 5 iulie 1999, sau filologul Liviu Petrescu, decedat pe 5 iulie 1999.

