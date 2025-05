5 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 5 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 5 mai

Pe 5 mai 1762, Rusia și Prusia semnează Tratatul de la Sankt Petersburg, care a pus capăt luptei în Războiul de Șapte Ani. Pe 5 mai 1789 se convoacă, la Versailles, Adunarea Stărilor Generale, care nu mai fusese convocată din 1614. Marcăm începutul Revoluției franceze. Pe 5 mai 1835 se pune în funcțiune prima linie de cale ferată din Europa, în Belgia, între Bruxelles și Mechelen. Pe 5 mai 1821, Împăratul Napoleon I moare în exil pe Insula Sfânta Elena, în Oceanul Atlantic. Pe 5 mai 1891 are loc inaugurarea celebrei săli de concerte "Carnegie Hall" din New York. Pe 5 mai 1945, în Al Doilea Război Mondial, Insurecția din Praga începe ca o încercare a rezistenței cehe de a elibera orașul de sub ocupația nazistă.

Pe 5 mai 1949 a fost înființat Consiliul Europei. Pe 5 mai 1957, la Televiziunea Română a avut loc prima transmisie sportivă în direct, meciul de rugby Anglia - România. Pe 5 mai 1964, Consiliul Europei declară ziua de 5 mai ca Ziua Europei. Pe 5 mai 2001, Ilie Ilașcu a fost eliberat din Închisoarea Hlinoaia, Tiraspol. Pe 5 mai 2004, guvernul premierului Silvio Berlusconi a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a reușit să reziste 1.060 de zile la putere, devenind cel mai longeviv guvern din istoria Italiei postbelice. Pe 5 mai 2021, cel mai mare urs brun din România, și probabil din Uniunea Europeană, Arthur (17 ani), a fost ucis de către Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, în localitatea Ojdula, județul Covasna, acesta venind în România special pentru a-l împușca.

Naşteri pe 5 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 mai, de la teologul şi filosoful danez Sören Kierkegaard, născut pe 5 mai 1813, sau filosoful şi economistul german Karl Marx, născut pe 5 mai 1818, şi până la scriitorul polonez Henryk Sienkiewicz, născut pe 5 mai 1846, sau jucătorul român de fotbal Gheorghe Tătaru, născut pe 5 mai 1948.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 mai s-au născut personalităţi precum creatoarea română de modă Irina Schrotter, născută pe 5 mai 1965, handbalista română Aurelia Brădeanu, născută pe 5 mai 1979, actorul britanic Henry Cavill, născut pe 5 mai 1983, sau cântăreaţa britanică Adele, născută pe 5 mai 1988.

Decese pe 5 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 mai. Dintre acestea amintim pe împăratul francez Napoleon Bonaparte, decedat pe 5 mai 1821, pictorul francez Henry Moret, decedat pe 5 mai 1913, actorul canadian Kenneth Welsh, decedat pe 5 mai 2022, sau fotbalistul şi antrenorul argentinian César Luis Menotti, decedat pe 5 mai 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 5 mai, printre alţii, pe filologul şi poetul Sextil Pușcariu, decedat pe 5 mai 1948, pictorii Oscar Szuhanek, decedat pe 5 mai 1972, şi Fritz Kimm, decedat pe 5 mai 1979, sau criticul literar Zoe Dumitrescu-Bușulenga, decedată pe 5 mai 2006.

