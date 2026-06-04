Tot mai mulți părinți își țin copiii sub observație cu ajutorul tehnologiei. Telefoanele, ceasurile inteligente și dispozitivele GPS sunt plasele lor de siguranță. Adulții spun că astfel îi au pe cei mici mereu pe hartă și, măcar în teorie, sunt departe de pericole. Dacă pentru unii tehnologia înseamnă liniște, pentru cei mici uneori seamănă mai degrabă cu o supraveghere permanentă.

Laura are doi băieți. Amândoi sunt conectați la aplicații de localizare. Cu un telefon în buzunar, fiecare mișcare e urmărită în timp real.

"E foarte utilă mai ales la copilul mai mare vedem pe unde se plimbă după liceu, după şcoală nu întotdeauna este acolo unde trebuie şi atunci vedem, îl sunăm", a declarat Laura Calian.

Doar că adolescenții au învățat rapid și cealaltă față a tehnologiei: cum să dispară de pe radar atunci când nu le convine monitorizarea.

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"Ei deja ştiu cum să şi le dezactiveze, au învăţat, da. Când se supără pe noi caută recenziile la aceste aplicaţii şi ne spune, ia uite aici ce spune cutărică nu le place dar asta e, nu au încotro", a explicat Laura Calian.

Rareş: "E o aplicaţie care nu doar foloseşte locaţia, îţi pune şi limite"

Reporter: "Eşti de acord?"

Rareş: "Uneori da, uneori nu. Sunt uneori în joc şi se blochează instant"

Victor, de exemplu, care are 12 ani, spune că preferă să fie urmărit pe hartă decât să răspundă la zeci de telefoane cu aceeași întrebare: Unde ești?

"Poate să vadă mereu locaţia. Mie îmi place că oricum nu trebuie să mă mai sune să mă mai bată la cap să mă întrebe unde sunt şi e mai simplu", a spus Victor.

Iar părinții sunt tot mai interesați de astfel de dispozitive.

"În caz de se pierde, poate suntem în locuri aglomerate, cu toate că l-am învăţat ce să facă şi să nu plece niciodată de lângă noi dar sunt lucruri imprevizibile care pot avea loc oricând. Mai degrabă un ceas, ar fi mult mai practic. Şi pentru localizare şi faptul că vorbeşti cu el şi e mult mai practic şi pentru siguranţă. Sunt anumite pericole care pe timpul nostru clar nu erau", sunt de părere părinţii.

"Până în 10 ani aş recomanda un simplu telefon cu butoane, de la 10 ani, 11 ani în sus deja ar fi indicat să folosim un ceas care are localizare GPS, un ceas pe care putem să-i sunăm, iar când devin mai mari pot să se îndrepte către smartphone", a declarat Radu Frimu, marketing campaign manager.

Pe val sunt și dispozitivele GPS care pot fi ascunse în ghiozdan și conectate direct la telefonul părinților.

"Poate fi pus de clienţi oriunde, ori în ghiozdanul copilului sau în locuri în care poate fi trackuit pentru a verifica locaţia lui, îţi spune exact locaţia unde e pe hartă în toată lumea", a explicat Robert Tureac.

Psihologii atrag însă atenția că între grijă și control există o linie fină.

"Se poate duce către anxietate. Anxietate, stimă de sine scăzută sau putem merge în extrema cealaltă și atunci, pentru că este prea multă supraveghiere și prea mult control și prea multă presiune, pot să, în momentul în care am libertate, să nu mă mai opresc", a declarat Irina Iacob, psiholog.

Totuși, odată cu începutul vacanței, mulți părinți aleg siguranța înainte de toate. Într-un aeroport aglomerat, pe o plajă plină sau la un festival, un dispozitiv de localizare pote fi salvator.