Inundaţiile lovesc din nou Valea Prahovei. La nici 24 de ore de la viitura din Buşteni, DN1 este iarăşi blocat după o ploaie torenţială. Aluviunile au acoperit şoseaua în dreptul localităţii Cornu. Inundaţii sunt şi la Breaza şi Comarnic. Ploile nu se opresc nici zilele viitoare. Din cauza codurilor de vreme rea, la Ministerul Mediului a fost convocat comitetul pentru situații de urgență.

Sunt momente dramatice petrecute astăzi în Comarnic. Trei oameni sunt în apă până la brâu, după ce abia au reuşit să scape din maşina înconjurată de ape. Forţele de intervenţie încearcă să scoată autotsurismul cu un excavator.

"Deci, are jumătate de metru!", spun oamenii.

DN1, complet blocat după ce un versant s-a surpat

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Drumul Naţional 1, unul din cele mai circulate din ţară, a fost complet blocat după ce în dreptul localităţii Cornu, din cauza ploilor, un versant s-a surpat şi aluviunile au ajuns pe şosea.

Şi în Breaza, străzile au fost complet inundate, iar maşinile înghiţite de ape.

"Un pic blocaţi pe DN", spune un șofer.

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"Dezastru. A venit de sus, nu a mai avut de unde să mai plece şi acolo a rămas"

"Dau cu spatele, ce să fac?"

"Păi şi unde, mă întorc în Breaza? Da!", spun oamenii.

Reporter: De cât timp staţi?

Șofer: De trei ore!

Ploile şi inundațiile au lovit localitățile de pe Valea Prahovei la nici 24 de ore de la potopul din Buşteni. Pompierii chemaţi din alte judeţe să ajute la curăţarea staţiunii au avut alte misiuni pe DN1.

Cum s-a format viitura care a lovit stațiunea Bușteni

Viitura care a lovit seara trecută staţiunea Buşteni s-a format pe platoul Bucegi. Apa s-a strâns de pe versanţi, iar torenţii au ajuns în Pârâul Jepi. Aluviunile au astupat un pod, iar valul de apă s-a revărsat în staţiune.

"Ia uite la Buşteni ce se întâmplă, frate! E jale!"

"Sunt torenţi enormi, viituri foarte mari. Aici, acum două ore, era un mic pârâiaş. [...] Rar am văzut aşa ceva!"

"A luat-o cu totul! Maşina aceea albastră era dincolo de maşina roşie", spun oamenii.

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Mai mulţi turişti din Franţa şi-au găsit maşina închiriată în mijlocul apelor.

"Eram pe munte în timpul furtunii. Am rămas blocaţi acolo pentru o oră şi jumătate. Când am coborât am văzut maşina în mijlocul drumului. [...] La un moment dat mi-a spus soţia că maşina care era dreaptă era plecată. M-am uitat, jumătate de maşină lipseşte. Peisajul era apocaliptic, curgea apa din munte", spune un turist francez.

Doi oameni, captivi în mașina luată de ape, salvați în ultimul moment

Doi oameni care au rămas captivi în maşina luată de ape au fost salvaţi la limită de pompieri. Alţi 10 au fugit în ultima clipă din calea puhoaielor.

O femeie de 33 de ani a fost luată de viitură când ieşea dintr-un magazin. Un vecin a salvat-o. Tânăra a ajuns la spital cu răni uşoare.

"Eram acasă, am rămas acasă, am fost scoasă pe geam de pompieri"

Localnicii spun că nu au mai văzut aşa ceva.

"Nu mai vedeai drumul. Bolovani... Dacă venea un bolovan sau buştean de ăla, mă mai sculam eu de acolo?!"

"Este cea mai mare viitură de când stau aici, de 45 de ani. Era decopertat pentru că au schimbat canalizarea şi apa potabilă. Şanţul făcut era astupat, dar şi-a făcut loc apa mai tare", spun localnicii.

"Era o lucrare obişnuită, o lucrare cu un şanţ de lăţime de un metru şi jumătate, ce vedeţi dumneavoastră acum sunt urmările acestui torent", explică primarul din Bușteni, Alexandru-Emil Florescu.

Furtuni violente sunt anunţate şi în zilele următoare. Jumătate din ţară se află sub coduri galbene şi portocalii de ploi, vijelii şi inundaţii. Ploile se opresc abia la finalul săptămânii.