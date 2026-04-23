Siguranța alimentară nu este doar o responsabilitate a autorităților, ci un efort comun al cercetătorilor și industriei pentru a garanta sănătatea fiecărei familii. În acest context, parteneriatul strategic dintre Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Institutul de Cercetări Alimentare aduce în atenția publicului ediția a VI-a a Simpozionului „Food You Trust”. Evenimentul se desfășoară pe 23 și 24 aprilie în cadrul BIOFEST 2026, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, fiind un spațiu dedicat soluțiilor practice pentru provocările majore din farfuriile noastre.

Bacteria care ucide, dar ar putea salva vieți: Listeria, în centrul dezbaterilor de la Food You Trust

Principalul subiect de pe agenda simpozionului este implementarea riguroasă a standardului de „Toleranță Zero” față de bacteria Listeria monocytogenes. Această bacterie reprezintă un risc major deoarece poate contamina alimentele în orice etapă, de la producție până la depozitarea în frigiderul de acasă. Colaborarea dintre Senatul Științific și specialiștii în cercetare alimentară vizează tocmai educarea consumatorilor și a producătorilor despre importanța unor controale stricte, astfel încât alimentele pe care le cumpărăm zilnic să nu devină surse de îmbolnăvire, ci surse de nutriție și energie.

Un aspect esențial al discuțiilor de la POLITEHNICA București se concentrează pe inovațiile care permit identificarea rapidă a contaminanților. Experții Senatului Științific subliniază că tehnologia actuală permite nu doar detectarea pericolelor, ci și transformarea modului în care înțelegem bacteriile. De exemplu, în timp ce în industria alimentară se luptă pentru eliminarea totală a Listeriei, cercetările medicale avansate arată cum anumite tulpini modificate ale acestei bacterii pot fi utilizate în tratamente experimentale împotriva cancerului. Această viziune integrată între alimentație și medicină este menită să crească calitatea vieții și longevitatea populației prin alegeri informate.

Prin acest demers, Senatul Științific al FDVDR și partenerii săi reconfirmă faptul că știința aplicată trebuie să fie accesibilă și folositoare omului de rând. Simpozionul „Food You Trust” reușește să transforme datele tehnice din laboratoare în sfaturi și norme utile pentru viața de zi cu zi. Panelul dedicat riscurilor asupra sănătății, programat pentru data de 24 aprilie, va oferi concluzii clare despre cum putem preveni riscurile invizibile, demonstrând că încrederea în alimentele noastre se construiește prin cercetare continuă și transparență totală față de consumatori.

