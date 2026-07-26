Bucureștenii care au rămas în oraş în acest weekend pot face o oprire... în Grecia. Un festival dedicat culturii elene aduce în centrul Capitalei muzică, dansuri tradiționale și faimoasele preparate grecești, de la gyros și souvlaki până la moussaka. Vizitatorii pot descoperi și meșteșuguri, demonstrații culinare și obiceiuri specifice, într-o atmosferă care recreează farmecul vacanțelor din insulele elene.

Dacă nu poți ajunge în Grecia vara aceasta, vine Grecia la tine. În ritmuri de sirtaki, oamenii au dansat, au cântat și au adus puțin din atmosfera Greciei în mijlocul Capitalei.

"Am venit să susţinem demersul uniunii elene. Ceea ce aţi văzut se numeşte zorba un dans de tavernă".

"Nouă ne place foarte mult dansul şi muzica grecească şi pentru acest lucru am optat să dansăm", spun vizitatorii.

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Doamna Doina are rădăcini grecești. A copilărit pe țărmul Mării Mediterane, iar fiecare revedere cu tradițiile de acasă îi trezește amintiri.

"Pentru mine Grecia şi poporul, şi apa mării sunt extraordinar de frumoase. Am mers la restaurantele lor şi îmi place dansul lor, imi place foarte mult că ştiu să facă atmosferă", spune doamna Doina.

Iar aceasta nu poate fi completă fără popularele preparate autentice, gyrosul, fructele de mare și sosul tzatziki sunt doar câteva dintre bunătățile care îi atrag pe pofticioși.

Dincolo de preparatele cunoscute, Grecia își poartă identitatea prin zecile de obiceiuri care au rezistat timpului.

Nu ai nevoie de un bilet până în Santorini ca să descoperi tradițiile grecești. E suficient să auzi muzica, să vezi farfuriile sparte în ritmul dansului și nelipsitul ochi albastru, talismanul pe care grecii îl consideră un scut împotriva deochiului. Toate spun aceeași poveste: despre bucuria de a sărbători și despre tradiții păstrate din generație în generație.

"Vom avea dansuri tradiţionale tombolă, dj teatru de inspirație mitologică, statui vivante. Așteptăm peset 10.000 de oameni", spune Nono Semen.

Recunoscută pentru ingredientele proaspete și dieta mediteraneană, bucătăria grecească este considerată una dintre cele mai sănătoase din lume. Grecia rămâne, an de an, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță, iar pentru cei rămași în București, festivalul oferă ocazia de a retrăi, măcar pentru câteva ore, atmosfera unei vacanțe pe țărmul Mării Egee.