Caniculă afară, 12 grade în subteran. Salina Cacica atrage zilnic sute de turişti

Căldura şi zăpuşeala care s-au instalat de ceva vreme sunt tot mai greu de suportat. În aceste zile, oamenii caută locuri unde să se răcorească, iar salinele și ștrandurile cu apă sărată rămân printre cele mai căutate variante. La Salina Cacica, turiștii găsesc o adevărată oază de răcoare, unde diferența de temperatură se simte imediat ce ajungi la câțiva metri sub pământ.

În Salina Cacica, simți cu fiecare treaptă pe care o cobori că temperatura scade.

Angela Bertea, repoter Observator: "La aproximativ 70 de metri de metri adâncime simţim o diferenţă de temperatură de aproape 20 de grade. În acest moment termometrul ne arată 12 grade. Aici este o zonă amenajată unde vizitatorii se pot relaxa, răcori şi se pot bucura de de asemenea de beneficiil terapeutice ale salinei".

"Medicament adevărat. Niciun medicament nu-i mai bun ca...", spune un vizitator.

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Coborârea în salină se face pe 300 de trepte. Galeriile impresionează și ele, fiind săpate manual cu dalta și ciocanul de către mineri. Salina datează din 1791, iar în timp a devenit un obiectiv turistic emblematic al județului Suceava.

"Turiştii noştri se pot relaxa, se pot răcori în principal, pot face activităţi recreative, spre exemplu se pot juca fotbal, volei pe terenul pe care noi îl avem în mină, pot inspira aerul salin cu multiple beneficiii", explică Florentina Ţehanciuc, reprezentant Salina Cacica.

Capela bisericii ortodoxe, lacul artificial, sala de bal, muzeul sau cafeneaua sunt locuri în care vizitatorii se pot opri și se pot bucura de frumusețea salinei.

"Este un refugiu. Un refugiu plăcut. Respiri şi un aer pur, aerosol care sunt foarte benefici pentru organismul uman", spune un vizitator.

Temperaturile de afară pot fi suportate mai ușor în apa. În localitatea Cacica există patru ștranduri, iar aici turiștii pot simți beneficiile terapeutice ale apei sărate.

"Ne bucurăm de apa aceasta sărată, de peisajul ăsta frumos. Aşteptăm în fiecare an să vină vara. Să facem o cură de apă sărată", spune un vizitator.

"Apa sărată, după cum ştiţi este benefică pentru boli reumatologice, după operaţie, fracturi. Este contraindicată persoanelor care suferă de boli cardiovasulcare", explică Paul Croitoru, reprezentant Primăria Cacica.

Intrarea în salină costă 38 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii, iar intrarea la ștrandurile din apropiere variază între 30 și 33 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii.