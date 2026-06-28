Spectacole de neuitat în Sibiu! Piaţa Mare s-a transformat într-o scenă uriaşă pentru actori, iar străzile sunt pline de zâmbete, culori şi voie bună. Pentru a celebra marile talente din lumea teatrului, au fost inaugurate şi opt stele noi în Parcul Cetăţii, pe Aleea Celebrităţilor.

Ieri a fost o zi specială în Sibiu. Mai multe personalităţi din lumea teatrului, atât de la noi, cât şi din afară, au fost onorate cu o stea pe Aleea Celebrităţilor. Printre acestea şi inegalabila actriţă franceză Fanny Ardant.

"Am visat dintotdeauna la Transilvania. Face parte din poveștile pe care le-am citit în copilărie. Și iată că, dintr-odată, sunt în Transilvania și primesc o stea pentru cinematografie și teatru. De fiecare dată când am venit în România, mi-am făcut meseria și am adorat să lucrez cu actorii români", spune Fanny Ardant, actriță și regizoare franceză.

"Sunt foarte recunoscătoare, bineînțeles, pentru tot ce mi s-a întâmplat aici, la Sibiu. Pentru toate întâlnirile care s-au întâmplat aici, pentru toate evenimentele", spune Ofelia Popii, acriţă.

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Festivalul Internaţional de Teatru a adus la Sibiu sute de mii de spectatori.

"Acest prilej, de fapt, este o posibilitate de a avea mari proiecte viitoare. Nu vă imaginați câte și câte proiecte au fost discutate, iar clubul festivalului, probabil, că e cea mai rodnică zonă unde se nasc atât de multe proiecte", spune Constantin Chiriac, director FITS.

"Mie mi s-a părut ceva foarte diversificat cultural. E ceva foarte neobişnuit, mai ales pentru România, e un lucru inedit."

"Este drăguţ că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă aici şi avem de unde alege", spun turiştii.

Publicul a fost fascinat de spectacolul inedit din Piaţa Mare.

"Oferim publicului un spectacol grandios, monumental. Povestea pornește de la cartea lui Jonathan Swift, „Călătoriile lui Gulliver“", spune Marc Ettiev, regizor artistic.

"Ne-am întors în copilărie, ne simţim mai tineri. Foarte frumos a fost."

"Fantastic! Foarte frumos! Cu adevărat mi s-a făcut pielea de găină!", au spus turiştii.

Seara s-a încheiat cu un spectacol electrizant al trupei Voltaj. Astăzi, Festivalul Internaţional de Teatru trage cortina până anul viitor.