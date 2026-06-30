Cum îşi pot proteja stăpânii animalele de companie în perioadele caniculare. Sfaturile medicilor

Temperaturile extreme din această perioadă pun în pericol nu doar oamenii, ci şi animalele de companie. Medicii veterinari atrag atenţia că, în perioadele de cod roşu de caniculă, câinii, pisicile, dar şi celelalte animale sunt expuse unui risc ridicat de deshidratare, dar şi insolaţie sau şoc termic.

Cu 40 de grade afară, Alexandru ştie că, în această perioadă, pisicile lui au nevoie de şi mai multă atenţie.

Codul roşu de caniculă l-a responsabilizat, astfel că, acum, felinele lui au parte de un program special şi un tratament pe măsură.

"Nu le las să iasă în orele de risc, între 12 şi 5, pentru că este foarte cald, îi mai scot ocazional de dimineaţă când este mai răcoare şi seara. Trebuie să aibă apă la discreţie în toată casa", spune Alexandru, stăpân de animale.

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Lăbuţele animalelor sunt sensibile la temperaturile ridicate, iar specialiştii spun că trebuie evitate plimbările în soare.

"Îi dau drumul la aer condiţionat, o spăl de fiecare dată când o plimb şi ajung cu ea acasă", spune o persoană.

Mai multe terase şi cafenele s-au pregătit şi ele pentru căldura sufocantă şi oferă apă rece tuturor animalelor.

"Mă bucur că sunt terase care se gândesc la animăluţe şi le oferă hidratare. De altfel, şi pentru animalele fără stăpân am văzut din ce în ce mai multe locaţii care au bolul cu apă pentru a le hidrata", spune altă persoană.

Ce spun medicii

Medicii veterinari vin în ajutorul stăpânilor şi cu câteva măsuri simple, dar esenţiale pe durata valurilor de caniculă.

"Evitaţi plimbările în orele de vârf. Asfaltul fierbinte provoacă arsuri grave. Faceţi testul palmei, dacă nu puteţi ţine mâna pe asfalt timp de 5 secunde, este prea cald pentru lăbuţele lor. Hidratare constantă, schimbaţi apa din bol de două, trei ori pe zi, asiguraţi-vă că este proaspătă şi rece", explică George Ticuşi, medic veterinar.

Una dintre cele mai grave greșeli este lăsarea animalelor în maşini, chiar și pentru câteva minute. Temperatura poate crește rapid la niveluri periculoase, chiar dacă geamurile sunt întredeschise. În astfel de condiții, un animal poate suferi un șoc termic în foarte scurt timp.